俄羅斯反對派在全國多處發起反貪腐示威,當局拘捕五百人,包括反對派領袖納瓦爾尼。

防暴警察將示威者逐一帶離現場,又用警棍對付示威者。當局不准他們在莫斯科市中心、市政廳附近的街道示威,這裡亦非原定集合地點,但反對派領袖納瓦爾尼突然號召支持者改往這裡示威,他一出家門已被拘捕。

警方亦預先警告會對示威採取行動。除了莫斯科,聖彼得堡和海參崴等地都有示威。

