香港七一遊行萬人參加 訴求集中落實一國兩制

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香港民陣發起七一遊行，大會稱有超過6萬人參加，警方就認為高峰期也未達15,000人，港大民研計劃則統計到介乎27,000萬至35,000萬人之間，今年很多訴求都集中於一國兩制的落實。

七一遊行，約定不變，但今年便要讓路給航天科技展，改由中央草坪出發，新特首、新班子上場，但他們指仍然要出來遊行，有人就指回歸20年，一國兩制變了質，在遊行隊伍之中，多次看見劉曉波的照片，這數名「打工仔」行至面無血色，稱是因為沒有標準工時。這數頭大象就指，政府規劃工程時沒有考慮市民需求。

到了5時許突然下了一場驟雨，不少市民即使來到金鐘，也選擇在太古廣場對開中途離隊，沒有去到終點，民陣亦決定取消原定的集會。

政府發言人回應七一遊行，表示回歸以來，特區政府一直按照《基本法》規定，實行一國兩制、港人治港、高度自治，未來特區政府會繼續用好「一國」和「兩制」的優勢，掌握國家帶來的龐大機遇，積極拓展香港的經濟，改善市民的生活。

特區政府明白市民對民主的訴求，但政制發展議題極富爭議性，必需審時度勢，凝聚共識，本屆政府會盡最大努力營造社會氛圍，有利推動這項工作。

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