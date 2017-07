香港七一遊行萬人參加 訴求集中落實一國兩制

By

香港民陣發起七一遊行,大會稱有超過6萬人參加,警方就認為高峰期也未達15,000人,港大民研計劃則統計到介乎27,000萬至35,000萬人之間,今年很多訴求都集中於一國兩制的落實。

七一遊行,約定不變,但今年便要讓路給航天科技展,改由中央草坪出發,新特首、新班子上場,但他們指仍然要出來遊行,有人就指回歸20年,一國兩制變了質,在遊行隊伍之中,多次看見劉曉波的照片,這數名「打工仔」行至面無血色,稱是因為沒有標準工時。這數頭大象就指,政府規劃工程時沒有考慮市民需求。

到了5時許突然下了一場驟雨,不少市民即使來到金鐘,也選擇在太古廣場對開中途離隊,沒有去到終點,民陣亦決定取消原定的集會。

政府發言人回應七一遊行,表示回歸以來,特區政府一直按照《基本法》規定,實行一國兩制、港人治港、高度自治,未來特區政府會繼續用好「一國」和「兩制」的優勢,掌握國家帶來的龐大機遇,積極拓展香港的經濟,改善市民的生活。

特區政府明白市民對民主的訴求,但政制發展議題極富爭議性,必需審時度勢,凝聚共識,本屆政府會盡最大努力營造社會氛圍,有利推動這項工作。

