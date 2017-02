‘不是我的總統’ 全美各地示威抗議特朗普

By

在全美幾十個城市包括洛杉磯、芝加哥和紐約等,群眾走上街示威,聲稱今天 ‘不是我的總統日’。示威的標語中包括,令美國從新思考,’Make America Think Again”。

組織發起人說,示威目的就是要告知特朗普,有廣泛群眾抗議他的政策和荒謬的行政命令。

示威發起人又說,許多人表達憤怒,因為特朗普失去普選票,但以大勝姿態管治國家 。示威者又說,特朗普不代表整個國家。

今天的示威明顯是,自由派的草根團體向特朗普政府發出的強烈反擊。他們在許多議題上包括婦女生育權,移民和氣候變化等,對特朗普的政策表達極度不滿。

有社會學教授認為,從歷史角度來看,示威抗議新任總統並不是罕見,而不常見的是那種動力、速度與規模,挑戰特朗普的政策。而這種示威在每個週末,甚至每隔幾天就舉行,是從未見過的情況。

