南灣週一凌晨刮起強風,導致市內上萬太平洋煤電公司(PG&E)的用戶停電。

當局是於凌晨2時半起接獲停電報告,受影響約有11,000個用戶,遍及聖荷西市、Campbell、Los Gatos市,及南灣其他地區。

截至早上7時半,仍有約2,400名用戶停電,當中包括聖荷西市的1,050戶、Los Gatos市的650戶,以及Campbell市的625戶。

PG&E已派出工人全面搶修,希望能盡快恢復供電。

