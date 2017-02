聖荷西市大範圍水浸 逾萬居民緊急疏散

By

【KTSF 崔凱橋報導】

南灣聖荷西市的Coyote Creek河水持續上漲,未有減退的跡象,當局週二晚宣布擴大緊急疏散範圍,從Capitol Expressway至237號州際公路,午夜再擴大疏散範圍,新的範圍是沿著Coyote Creek介乎280公路以北至101公路以南的Coyote Creek 百年水浸區,增加約250尺的範圍,數以千計的居民需要疏散,當局宣布疏散範圍內6間學校週三停課。

聖荷西市長Sam Liccardo於週二晚10時20分發出緊急疏散令,擴大疏散範圍,從東William街以北及Santa Clara街以南的南17街至南19街居民,需要即時離開家園,到親友的地方暫住,或前往聖荷西當局提供的兩個臨時庇護中心,分別位於Quimby Road 3300號的Evergreen Valley高中,以及位於North White街57號的James Lick高中。

南聖荷西河水泛濫 消防員忙拯救被困居民

Coyote Creek河水在週二早上超越防洪線,氾濫的河水淹蓋附近的Kelly Park及住宅,水深至救援人員的胸口。

消防人員不停拯救被洪水圍困的居民,及協助有需要的居民,週二便救出至少200多人,用小艇接載居民離開。

另外,中半島Menlo Park消防局亦會派出一隊14人的拯救隊伍到Santa Clara縣,協助救援行動。

