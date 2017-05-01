五一國際勞動節 灣區多市將舉行示威活動

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週一是五一國際勞動節，全國各地將有一系列示威活動，呼籲保護移民工人權益，以及停止驅逐無證工人，舊金山亦將有幾場示威，屆時部分路段將會封路。

週一在舊金山舉行的第一場示威，將於早上8點在金融區Sansome街的移民局大廈樓下舉行，查詢詳情，請點擊：https://www.facebook.com/events/1810139889248547/

而週一最大型的示威將於早上11點從海旁的Justin Herman Plaza遊行至市府廣場，查詢詳情，請點擊：https://www.facebook.com/events/1885901481694528/

受示威活動影響顯示，Market街將從早上11點開始封路，私家車不可通行，直至遊行結束，市中心的Muni公車亦會有改道措施，市府廣場下午兩點會舉行大型集會。

另外，東灣奧克蘭（屋崙）市的Frank Ogawa Plaza，以及聖荷西市的Mexican Heritage Plaza也將舉行示威活動。

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