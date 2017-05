五一國際勞動節 灣區多市將舉行示威活動

By

【KTSF】

週一是五一國際勞動節,全國各地將有一系列示威活動,呼籲保護移民工人權益,以及停止驅逐無證工人,舊金山亦將有幾場示威,屆時部分路段將會封路。

週一在舊金山舉行的第一場示威,將於早上8點在金融區Sansome街的移民局大廈樓下舉行,查詢詳情,請點擊:https://www.facebook.com/events/1810139889248547/

而週一最大型的示威將於早上11點從海旁的Justin Herman Plaza遊行至市府廣場,查詢詳情,請點擊:https://www.facebook.com/events/1885901481694528/

受示威活動影響顯示,Market街將從早上11點開始封路,私家車不可通行,直至遊行結束,市中心的Muni公車亦會有改道措施,市府廣場下午兩點會舉行大型集會。

另外,東灣奧克蘭(屋崙)市的Frank Ogawa Plaza,以及聖荷西市的Mexican Heritage Plaza也將舉行示威活動。

