舊金山上千師生到Ocean Beach清潔海灘（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

大約1,000名學生週三到舊金山Ocean Beach清潔海灘,有學生說撿到許多奇奇怪怪的東西,究竟他們發現了什麼呢?

來自舊金山和北灣Marin縣的學生教師和家長,週三有個重要的任務,就是要拯救舊金山Ocean Beach,學生們銳利的眼睛,在沙灘上找到許多令他們意想不到的東西。



有學生說,發現許多玻璃,找到蟹殼,一大片金屬,又找到有如爆谷的東西,真的很古怪。

也有學生說找到煙頭、金屬薄片、玻璃、紙張、塑膠和金屬物體。

這個活動今年是第24屆,主辦活動的灣區海洋科學研究所,希望教育學生更加了解海洋生物,以及如何保護海灘。

除了舊金山Ocean Beach之外,加州沿岸幾個海灘都有類似的活動,學生撿起垃圾之後,還在海灘排成寄居蟹和海星的圖形,以及Come Together的字樣,告訴大家要合力保護自然環境,而這個圖形的靈感,是來自Sunset Elementary日落小學一位3年級女學生。

