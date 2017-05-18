舊金山上千師生到Ocean Beach清潔海灘（視頻）

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【KTSF 黃恩光報導】

大約1,000名學生週三到舊金山Ocean Beach清潔海灘，有學生說撿到許多奇奇怪怪的東西，究竟他們發現了什麼呢？

來自舊金山和北灣Marin縣的學生教師和家長，週三有個重要的任務，就是要拯救舊金山Ocean Beach，學生們銳利的眼睛，在沙灘上找到許多令他們意想不到的東西。



有學生說，發現許多玻璃，找到蟹殼，一大片金屬，又找到有如爆谷的東西，真的很古怪。

也有學生說找到煙頭、金屬薄片、玻璃、紙張、塑膠和金屬物體。

這個活動今年是第24屆，主辦活動的灣區海洋科學研究所，希望教育學生更加了解海洋生物，以及如何保護海灘。

除了舊金山Ocean Beach之外，加州沿岸幾個海灘都有類似的活動，學生撿起垃圾之後，還在海灘排成寄居蟹和海星的圖形，以及Come Together的字樣，告訴大家要合力保護自然環境，而這個圖形的靈感，是來自Sunset Elementary日落小學一位3年級女學生。

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