【KTSF 鄭麗娜報導】

中半島Pacifica一個安靜的住宅區,週日午夜有人連環爆竊30多輛停放在路邊,沒有上鎖的車,警方表示這可能與發生在南灣和Santa Cruz的汽車盜竊案有關。

事發在Pacifica市Block Reichling大街300號路段,Pacifica警方說,盜竊發生在週日午夜至兩點之間。

該區的居民對周邊環境感到很安全,都不鎖車,歹徒抓住這個漏洞,把汽車開走。

警方表示,這是連環盜竊團伙的一部分,即使警方已提醒居民鎖車,仍有很多車沒有上鎖。

目前案件正在調查當中,有案件信息的民眾,可致電Pacifica警方,電話:(650) 738-7314,或撥打匿名報警電話:(650) 359-4444。

