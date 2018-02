By

【KTSF】

聯邦檢控官週五公布,13名俄羅斯籍人士以及3個俄羅斯單位,被控有組織地干擾2016年的美國總統大選。

這次起訴是源於特別檢控官穆勒正在調查的通俄案,當中指控涉案的俄羅斯人在社交媒體發放假消息,並假借美國人的名義賣廣告,圖謀影響2016年美國總統大選的民意。

起訴書指,這些行動的目的,是要”在美國政治體系製造紛擾,包括2016年的總統大選”,指控包括串謀犯案、電匯欺詐、銀行欺詐和嚴重身分盜竊。

