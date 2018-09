有第三位女性指控大法官提名人高中時行為不軌

By

特朗普總統的聯邦最高法院大法官提名人Brett Kavanaugh,和指控他性侵的Palo Alto女教授,週四將會公開作證,與此同時,有第三位女性出來指控Kavanaugh在高中時期對異性有不當行為。

Kavanaugh獲確認為最高法院大法官之路再生波折,最新的指控由Julie Swetnick提出,她在誓章中指出,曾經在Kavanaugh高中期間,去過超過10個派對,期間很多時候都看到Kavanaugh喝很多酒,和對女生有過火的身體接觸。

Swetnick又指稱,Kavanaugh和其他人會在雜果賓治加料令女生醉醺醺和頭腦不清醒,令她們在一間偏房或睡房內,被排隊進入的男生輪姦。

她更表示,自己後來也成為這種輪姦的受害人,期間Mark Judge和Kavanaugh都在場。

Swetnick並非指控Kavanaugh有性侵她或其他女生,而雖然Swetnick說知道還有誰在場可以作證,但她還未表明這些證人的身份。

Kavanaugh立即否認指控,說荒谬,來自迷離世界,說不知道她是誰,而且從來沒有發生。

被指在場的Mark Judge也透過律師表示,強烈否認指控,Swetnick的代表律師Michael Avenatti,亦是A片女星Stormy Daniels的代表律師,曾就封口費協議與特朗普打官司。

正在紐約出席聯大會議的特朗普總統就在休息期間評擊Avenatti。

特朗普說:”你看看這個剛出來的律師,他是低等生物,他代表民主黨,這可沒人提及,他是民主黨的律師,雖然不濟但卻是個民主黨律師。”

民主黨人就提出週四的聽證應該暫停,不過參議員司法委員會主席Chuck Grassley已經表示,聽證會會如期舉行,委員會全男班的共和黨人,也已經選定阿利桑拿州專門檢控性侵案的女檢控官,代表他們盤問Kavanaugh,以及指控他性侵的女教授Christine Blasey Ford。

不過Grassley也表示,委員會正在審議Swetnick提出的最新指控。

