舊金山兩宗街頭劫案 賊匪用胡椒噴霧襲擊受害人

By

【KTSF】

舊金山上週24小時內,發生兩宗賊人用上胡椒噴霧襲擊受害人的街頭劫案,兩宗案件的賊人仍然在逃。

第一宗案件在上週四晚上11時半左右發生,地點在Eureka Valley/Dolores Heights區Liberty街第一個路段發生。

案中兩名賊匪走近男受害人,其中一名賊匪強搶男受害人的手提電話,男受害人不肯放手,第二名賊匪遂出動胡椒噴霧噴向男受害人的臉部。

男受害人接著跌倒在地,其中一名男賊匪趁機從男受害人的口袋搶走現金。

男受害人在案中有受傷,沒有生命危險,已送院治療,賊匪仍然在逃。

至週五凌晨3時,在Mission區20街夾Shotwell街也發生劫案,兩名賊匪趨近男受害人,向其噴胡椒噴霧,並搶走男受害人口袋的錢包。

兩名賊匪得手後逃去無蹤,男受害人在案中受傷,沒有生命危險。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。