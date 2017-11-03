舊金山Stonestown蘋果店被偷300部iPhone X（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

週三一架停泊在舊金山Stonestown購物中心的UPS送貨車，在短短15分鐘內被賊人爆竊，經點算後，被偷走超過300部iPhone X手機。

負責該區治安的Taraval警局向本台表示，週三早上，一輛UPS送貨車如常來到Stonestown購物中心送貨，大約在11時15分，司機鎖好車門，帶著其他貨物進入商場送貨，15分鐘後，當司機回到貨車，發現車門被人強行打開。

Taraval警局分局長易文耀（Robert Yick）說：”司機檢查後發現，有多箱貨物不翼而飛，其後證實是iPhone X，逾300部被拿走。”

案發時，該部UPS貨車停泊在Macy’s百貨公司對開的上落貨區，該處地點人流較少，亦較僻靜，警方指，到目前為止，只有一名目擊者提供資料。

警方引述目擊者指，匪徒是3名穿著連帽衛衣的男子，暫時未知族裔，他們乘坐一輛白色的Dodge小型貨車到現場，打開送貨車車門後，就進入車廂大肆搜掠，3人得手後就乘坐小型貨車逃走。

司機週三是要將該批iPhone X送到蘋果的專門店，而新的iPhone X於週五正式公開發售。

警方指匪徒的目標清晰，對送貨司機的行蹤瞭如指掌，相信案件是有預謀。

有不願上鏡的送貨司機指，Stonestown常常發生，這種盜竊事件，加上現在接近節日相信會發生得更頻繁。

Stonestown的管理公司指，對事件無回應，只表示會全力協助警方調查。

而被問到今次的盜竊案會否影響週五開賣的貨量供應，Stonestown的蘋果專門店亦表示不回應，有否影響週五就會知道。

至於警方提醒市民想買新的智能手機應該光顧專門店，如果有人向你兜售手機，市民覺得懷疑，就應通知警方，而週三在案發時間去過Stonestown的市民，亦請仔細回想有無不尋常的舉動，想起任何事，都可以聯絡警方。

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