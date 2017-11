舊金山Stonestown蘋果店被偷300部iPhone X（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

週三一架停泊在舊金山Stonestown購物中心的UPS送貨車,在短短15分鐘內被賊人爆竊,經點算後,被偷走超過300部iPhone X手機。

負責該區治安的Taraval警局向本台表示,週三早上,一輛UPS送貨車如常來到Stonestown購物中心送貨,大約在11時15分,司機鎖好車門,帶著其他貨物進入商場送貨,15分鐘後,當司機回到貨車,發現車門被人強行打開。

Taraval警局分局長易文耀(Robert Yick)說:”司機檢查後發現,有多箱貨物不翼而飛,其後證實是iPhone X,逾300部被拿走。”

案發時,該部UPS貨車停泊在Macy’s百貨公司對開的上落貨區,該處地點人流較少,亦較僻靜,警方指,到目前為止,只有一名目擊者提供資料。

警方引述目擊者指,匪徒是3名穿著連帽衛衣的男子,暫時未知族裔,他們乘坐一輛白色的Dodge小型貨車到現場,打開送貨車車門後,就進入車廂大肆搜掠,3人得手後就乘坐小型貨車逃走。

司機週三是要將該批iPhone X送到蘋果的專門店,而新的iPhone X於週五正式公開發售。

警方指匪徒的目標清晰,對送貨司機的行蹤瞭如指掌,相信案件是有預謀。

有不願上鏡的送貨司機指,Stonestown常常發生,這種盜竊事件,加上現在接近節日相信會發生得更頻繁。

Stonestown的管理公司指,對事件無回應,只表示會全力協助警方調查。

而被問到今次的盜竊案會否影響週五開賣的貨量供應,Stonestown的蘋果專門店亦表示不回應,有否影響週五就會知道。

至於警方提醒市民想買新的智能手機應該光顧專門店,如果有人向你兜售手機,市民覺得懷疑,就應通知警方,而週三在案發時間去過Stonestown的市民,亦請仔細回想有無不尋常的舉動,想起任何事,都可以聯絡警方。

