東灣Concord市有閉路電視拍攝到有盜賊開啟包裹儲存櫃,盜取裡面的郵包。

Concord警方週二在Facebook上發佈閉路電視片段,希望公眾能協助尋找偷走郵包的兩名賊匪。

這些被盜的包裹是暫存在一個名叫LUXER的包裹儲存櫃當中,而這些儲存櫃一般安裝在公寓大樓下,原本是為了解決現時日益嚴重的郵包盜竊問題。

警方現正調查盜賊究竟是如何打開這些包裹儲物櫃。

任何人如有這宗案件的線索,請和警方聯繫。

