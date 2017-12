美國露宿者人口7年來首度上升 西岸城市增幅最大

By

美國的露宿者人口自2010年來首度出現上升,主要由於洛杉磯和其他西岸城市有更多人露宿街頭有關。

聯邦房屋及城市發展部週三發表年度報告,根據1月所得的統計數字,全美有接近554,000人露宿街頭,較2016年上升接近1%。

這些露宿者中,有193,000人在晚間沒有入住收容中心,他們多數睡在車中、帳蓬或席地而睡,比率較兩年前上升9%。

西岸城市的露宿者人口增幅最大,由於露宿者問題越趨嚴重,自2015年來,至少有10個市政府或縣政府宣布進入緊急狀態。

露宿者問題愈來愈嚴重,市政府官員、露宿者權益團體和露宿者本身都把問題歸究於經濟增長上。

經濟向好,帶動公寓租金也持續上漲,數年前,一些低薪員工也可以勉強應付租金,但時至今天,經濟狀況只要稍稍出現問題,便足以令人淪落街頭。

在加州、俄勒岡州和華盛頓州,很多大城市的公路旁或河流附近,都出現了露宿者集居地,不少地方政府苦無資金應對,也不知如何應對。

