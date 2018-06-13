研究指47號提案通過後 加州盜竊案即告上升

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【KTSF】

最新的研究發現，自2014年加州選民通過減輕毒品和財物盜竊罪行的刑罰後，加州發生的汽車盜竊、高買和其他偷竊案件即告增加。

據無黨派的加州公共政策研究所週二發表的報告，在2016年，盜竊罪行上升約9%，每10萬名居民中增加約135宗。

增加的盜竊案中，約4分之3是汽車盜竊案，單在舊金山，去年就錄得超過3萬宗汽車盜竊案，當局把這些案件歸究幫派活動。

研究發現，高買案件有緩和的趨勢，但汽車盜竊案仍然猖獗。

2014年提交選民表決的47號提案，要求把藏毒、盜竊、高買、身分盜竊、收受賊贓、簽發假支票和支票詐欺的罪案，由可以判監的重罪降至輕罪，後者的判罰往往無須入獄。

研究員指出，47號提案的通過，的確令加州的盜竊罪案增加，但沒有令加州的暴力罪案飆升。

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