研究指47號提案通過後 加州盜竊案即告上升

【KTSF】

最新的研究發現,自2014年加州選民通過減輕毒品和財物盜竊罪行的刑罰後,加州發生的汽車盜竊、高買和其他偷竊案件即告增加。

據無黨派的加州公共政策研究所週二發表的報告,在2016年,盜竊罪行上升約9%,每10萬名居民中增加約135宗。

增加的盜竊案中,約4分之3是汽車盜竊案,單在舊金山,去年就錄得超過3萬宗汽車盜竊案,當局把這些案件歸究幫派活動。

研究發現,高買案件有緩和的趨勢,但汽車盜竊案仍然猖獗。

2014年提交選民表決的47號提案,要求把藏毒、盜竊、高買、身分盜竊、收受賊贓、簽發假支票和支票詐欺的罪案,由可以判監的重罪降至輕罪,後者的判罰往往無須入獄。

研究員指出,47號提案的通過,的確令加州的盜竊罪案增加,但沒有令加州的暴力罪案飆升。

