灣區捷運又發生搶手機案件,幾個年輕的賊人在捷運列車上,從一個乘客身上搶走兩部iPhone。

捷運警方表示,上週六深夜11點過後,一名男乘客報警表示,在東灣奧克蘭(屋崙)Lake Merritt捷運站被6名少年賊人搶走兩部iPhone。

該乘客表示,案發時他正乘坐前往佛利蒙市(Fremont)Warm Springs的列車,警方沒有提供關於搶匪的資料 。

去年,捷運也發生集體搶劫案,60多名青少年人在奧克蘭市的Coliseum站衝入列車,搶劫多名乘客的手機和錢包,導致部分乘客受傷。

之後捷運警方雖然加強巡邏,可是乘客遇劫的案件時有聽聞。

