硅谷亞洲藝術中心舉辦”旺旺有聲”畫展（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

今年是農曆狗年,南灣硅谷亞洲藝術中心將從本週六開始,舉辦”旺旺有聲”畫展,展出15位大師名家精彩畫狗之作25幅,為新年加添喜氣。

狗是大眾喜歡的寵物之一,所以也成為許多畫家筆下的作品,為慶祝農曆狗年,硅谷亞洲藝術中心也專門為大家收集展出20多幅愛犬之作。

硅谷亞洲藝術中心館長舒建華(Jianhua Shu)說:”因為我們灣區的畫家,名畫家都很多,那麽我們知道的很多藏家也有藏品,所以在新年我們圖個喜慶,取名叫’旺旺有聲’,又叫’聲聲有旺’,我們展出15位畫家25幅他們創作的非常好的作品。”

畫作中的狗 品種多達15種,包括狼狗、沙皮狗等,個個樣子都神貌俱在栩栩如生,而且還可以一次過欣賞到多種不同形式的作品。

舒建華說:”有油畫,有水墨,有水彩,還有設計,所以非常豐富,尤其是以前在灣區的兩位前輩大師鄭月波和王昌杰先生的6幅精彩作品。”

1991年於南灣聖荷西市去世的畫家鄭月波,一生以水墨、指墨畫表現動物世界的生趣和動感而知名,本次展覽特別有他創作的油畫,雙狗戲蛙”初見紅人”展現出諧和一片生機滿滿的生趣。

另外,隱居加州首府南郊樂居鎮30年的油畫家侯寧的兩幅愛犬油畫也情意深長,還有一位上海畫家唐雲輝創作的”人模狗樣”也妙趣橫生。

舒建華說:”我們也歡迎大家帶狗來,狗只要可以叫,不要咬就可以了。”

此外,大家也可以欣賞到102歲的侯北人及張大千入室弟子,今年99歲的伏文彥先生的親筆書法。

“旺旺有聲”畫展將從2月10號到2月21號舉行,逢週一週二休息,其它時間都歡迎大家免費參觀*。

硅谷亞洲藝術中心地址:3777 Stevens Creek Blvd., 4th Floor, Santa Clara

