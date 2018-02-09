硅谷亞洲藝術中心舉辦”旺旺有聲”畫展（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

今年是農曆狗年，南灣硅谷亞洲藝術中心將從本週六開始，舉辦”旺旺有聲”畫展，展出15位大師名家精彩畫狗之作25幅，為新年加添喜氣。

狗是大眾喜歡的寵物之一，所以也成為許多畫家筆下的作品，為慶祝農曆狗年，硅谷亞洲藝術中心也專門為大家收集展出20多幅愛犬之作。

硅谷亞洲藝術中心館長舒建華（Jianhua Shu）說：”因為我們灣區的畫家，名畫家都很多，那麽我們知道的很多藏家也有藏品，所以在新年我們圖個喜慶，取名叫’旺旺有聲’，又叫’聲聲有旺’，我們展出15位畫家25幅他們創作的非常好的作品。”

畫作中的狗 品種多達15種，包括狼狗、沙皮狗等，個個樣子都神貌俱在栩栩如生，而且還可以一次過欣賞到多種不同形式的作品。

舒建華說：”有油畫，有水墨，有水彩，還有設計，所以非常豐富，尤其是以前在灣區的兩位前輩大師鄭月波和王昌杰先生的6幅精彩作品。”

1991年於南灣聖荷西市去世的畫家鄭月波，一生以水墨、指墨畫表現動物世界的生趣和動感而知名，本次展覽特別有他創作的油畫，雙狗戲蛙”初見紅人”展現出諧和一片生機滿滿的生趣。

另外，隱居加州首府南郊樂居鎮30年的油畫家侯寧的兩幅愛犬油畫也情意深長，還有一位上海畫家唐雲輝創作的”人模狗樣”也妙趣橫生。

舒建華說：”我們也歡迎大家帶狗來，狗只要可以叫，不要咬就可以了。”

此外，大家也可以欣賞到102歲的侯北人及張大千入室弟子，今年99歲的伏文彥先生的親筆書法。

“旺旺有聲”畫展將從2月10號到2月21號舉行，逢週一週二休息，其它時間都歡迎大家免費參觀*。

硅谷亞洲藝術中心地址：3777 Stevens Creek Blvd., 4th Floor, Santa Clara

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。