加大宣布成立癌症聯盟 整合資源對抗癌症（視頻）

【KTSF 吳宇斌報導】

加州大學週一在舊金山加大Mission Bay校區宣布成立加州大學癌症研究聯盟。

舊金山加大Mission Bay校區週一舉行新聞發佈會,舊金山加大聯同另外4所加大癌症中心,正式成立加州大學癌症聯盟,通過資源整合,加深和加快對癌症的研究,希望可以在癌症的預防治療領域取得突破。

除了舊金山加大,聯盟還包括戴維斯、洛杉磯、聖地亞哥和Irvine分校。

舊金山加大癌症研究中心主席Alan Ashworth說:”癌症的變化很大,聯盟可以共用癌症研究數據,擴大合作,這無可爭辯,這是我們成立聯盟的原因,另外就是規模,我們幾間加大一起合力研究項目,希望研究發現能為癌症病人帶來福音。”

另外,Ashworth表示,預防癌症是目前最困難的研究課題,相信組成聯盟後,會在癌症預防上有突破。

另外,癌症很快就會超越心臟病,成為加州第一殺手,而且有些癌症在治療方面一直沒有改進,單是今年就有176,000名癌症患者,接近6萬人死於癌症,用於癌症的治療,花費加州最少140億元。

舊金山加大癌症中心一直關注亞裔社區的肝癌問題。

Ashworth說:”我們UCSF為了亞裔社區做了很多工作,尤其是肝癌,在舊金山的亞裔人口中,這是一個大問題,部分肝癌由肝炎引起,所以我們和亞裔社區緊密合作,去為民眾做肝炎檢測,並監測患者病況和提供治療。”

除此之外,他還提到吸煙問題都比較嚴重,他們會在亞裔社區多做防止吸煙方面的工作。

