加大宣布成立癌症聯盟 整合資源對抗癌症（視頻）

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【KTSF 吳宇斌報導】

加州大學週一在舊金山加大Mission Bay校區宣布成立加州大學癌症研究聯盟。

舊金山加大Mission Bay校區週一舉行新聞發佈會，舊金山加大聯同另外4所加大癌症中心，正式成立加州大學癌症聯盟，通過資源整合，加深和加快對癌症的研究，希望可以在癌症的預防治療領域取得突破。

除了舊金山加大，聯盟還包括戴維斯、洛杉磯、聖地亞哥和Irvine分校。

舊金山加大癌症研究中心主席Alan Ashworth說：”癌症的變化很大，聯盟可以共用癌症研究數據，擴大合作，這無可爭辯，這是我們成立聯盟的原因，另外就是規模，我們幾間加大一起合力研究項目，希望研究發現能為癌症病人帶來福音。”

另外，Ashworth表示，預防癌症是目前最困難的研究課題，相信組成聯盟後，會在癌症預防上有突破。

另外，癌症很快就會超越心臟病，成為加州第一殺手，而且有些癌症在治療方面一直沒有改進，單是今年就有176,000名癌症患者，接近6萬人死於癌症，用於癌症的治療，花費加州最少140億元。

舊金山加大癌症中心一直關注亞裔社區的肝癌問題。

Ashworth說：”我們UCSF為了亞裔社區做了很多工作，尤其是肝癌，在舊金山的亞裔人口中，這是一個大問題，部分肝癌由肝炎引起，所以我們和亞裔社區緊密合作，去為民眾做肝炎檢測，並監測患者病況和提供治療。”

除此之外，他還提到吸煙問題都比較嚴重，他們會在亞裔社區多做防止吸煙方面的工作。

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