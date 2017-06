亞裔樂隊名涉歧視被禁註冊商標 高院翻案成功

By

美國一支亞裔搖滾樂隊不滿當局以冒犯為由,拒絕他們把樂隊名稱註冊成商標,跟美國政府對簿公堂近8年,在最高法院獲判勝訴。

成立11年、由兩名華裔及兩名日裔成員組成的搖滾樂隊 The Slants 在美國薄有名氣,不過更多人是因為一場官司才認識他們。

這支來自俄勒岡州的樂隊,兩度申請把隊名註冊成商標,以免創作被侵權,不過美國專利及商標局拒絕申請,指樂隊名稱意思是「矇豬眼」,有冒犯亞裔人士之嫌。

樂隊在法院跟美國政府周旋近8年,最高法院8名法官在當地時間週一,一致裁定樂隊勝訴,指現時《商標法》依據的聯邦法案,違反憲法第一修正案中,對言論自由的保障,法官認為冒犯種族、性別、宗教、年齡、傷殘等的言論固然可惡,但言論自由可貴的地方,就是連表達這些令人討厭的言論,自由也受到保障。

樂隊成員譚仕文形容官司漫長,為此要做兼職,放棄當全職音樂人,對最終裁決無比興奮,他指當初希望以音樂表達美國亞裔人的想法,因此才綜合朋友對亞裔人的印象定下樂隊名稱。

類似案件可能陸續有來,美式足球隊「華盛頓紅蕃」,3年前被當局指隊名冒犯印第安人,需要改名並撤換商標,球隊入稟法院要求推翻決定,代表律師指最高法院今次對樂隊命名權的裁決,正好說明政府無權撤銷或禁止任何商標註冊。

