亞裔樂隊名涉歧視被禁註冊商標 高院翻案成功

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美國一支亞裔搖滾樂隊不滿當局以冒犯為由，拒絕他們把樂隊名稱註冊成商標，跟美國政府對簿公堂近8年，在最高法院獲判勝訴。

成立11年、由兩名華裔及兩名日裔成員組成的搖滾樂隊 The Slants 在美國薄有名氣，不過更多人是因為一場官司才認識他們。

這支來自俄勒岡州的樂隊，兩度申請把隊名註冊成商標，以免創作被侵權，不過美國專利及商標局拒絕申請，指樂隊名稱意思是「矇豬眼」，有冒犯亞裔人士之嫌。

樂隊在法院跟美國政府周旋近8年，最高法院8名法官在當地時間週一，一致裁定樂隊勝訴，指現時《商標法》依據的聯邦法案，違反憲法第一修正案中，對言論自由的保障，法官認為冒犯種族、性別、宗教、年齡、傷殘等的言論固然可惡，但言論自由可貴的地方，就是連表達這些令人討厭的言論，自由也受到保障。

樂隊成員譚仕文形容官司漫長，為此要做兼職，放棄當全職音樂人，對最終裁決無比興奮，他指當初希望以音樂表達美國亞裔人的想法，因此才綜合朋友對亞裔人的印象定下樂隊名稱。

類似案件可能陸續有來，美式足球隊「華盛頓紅蕃」，3年前被當局指隊名冒犯印第安人，需要改名並撤換商標，球隊入稟法院要求推翻決定，代表律師指最高法院今次對樂隊命名權的裁決，正好說明政府無權撤銷或禁止任何商標註冊。

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