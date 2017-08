白人至上主義右翼勢力抬頭 舊金山大學教授剖析原因（視頻）

By

【KTSF 萬若全報導】

維州Charlottesville市8月12日”團結右翼”(Unite the Right)的遊行,最後演變成一場血腥衝突,究竟是甚麼原因讓這些鼓吹新納粹主義、白人至上主義和法西斯主義的右翼勢力抬頭?

根據民權組織南方貧困法律中心(Southern Poverty Law Center),美國國內有超過1,600個極端主義組織,其中最顯著的就是白人至上運動,著名的組織包括大家最近經常聽到的Alternative Right(另類右翼),這一派的理想集中在白人身份認同,也就是白人至上者、白人優越主義者。

舊金山大學法學院教授鄧新源表示,異族通婚是不可能發生在白人優越主義者身上,家裡如果有這種想要異族通婚的成員,一定會被趕出去。



鄧新源教授說:”白人至上者相信,只有白人才配享有好生活,因為其他的種族都沒資格進入上流社會,白人至上者相信只有他們能擁有一切,別人都不行。”

美國最臭名昭著的種族優越主義團體就是三K黨,這個黨就是在1865年美國內戰之後,由前美利堅聯盟軍官創立於美國南方諸州,他們歧視美國黑人、猶太人和移民。

另外在這幾次衝突中,另一個經常聽到的極右意識形態就是新納粹主義(Neo-Nazism),這是二戰後,歐洲一些為了使當時的納粹和法西斯復辟所出現的政治及社會思潮。

隨著美國移民不斷增加,另一股右翼意識形態新民族主義(Neo-Nationalism)也逐漸抬頭。

鄧新源教授說:”新民族主義者不希望別人進入其國,而民族主義者則是只相信其國籍,所以新民族主義者就是不歡迎新來者,因此可以說,新民族主義是反移民的。”

在美國大眾都盡量避免碰觸種族這個敏感神經,這些極右派團體在過去也都十分低調,是甚麼原因讓右翼團體勢力現在猛然抬頭?

鄧新源教授說:”我認為現在白人至上者如此有權勢,以為可以為所欲為,乃因他們有總統做靠山,特朗普發言反墨西哥人、反穆斯林等,白人至上義者見總統都可詆毀墨西哥人,他們也可有權這麼做,因為特朗普是榜樣。”

這個週末,右翼團體將在灣區集會,鄧新源教授表示,避免引發衝突的方式就是無視這些團體的存在。

鄧新源教授說:”最上策就是不理他們,走開,無視他們,這可能有效,我願意這麼做,我非常反對新納粹分子與種族主義者到柏克萊、舊金山,我不會去抗議的,因為我不喜歡他們,我有其他事做。”

加州眾議員羅達倫在排華法案135周年發表感言,他認為維珍尼亞州的流血衝突,不是單純意外事件,淵源可以追溯到去年特朗普的民粹主義式總統選戰,煽動白人勞工階級的仇恨心理,責難移民,跟當年排華法的制定如出一轍,就是1870年代後經濟緊縮,民眾對華工的敵意開始成長。

羅達倫譴責特朗普煽動種族歧視色彩濃厚的民粹主義。

