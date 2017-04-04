舊金山華埠音樂中心開辦35年 女兒承父業宏揚藝術（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

去年舊金山華埠4間被選為傳統商業的店鋪中，只有一間出售的不是食物，他們提供的是一份心意，希望透過藝術來教育下一代，這間音樂中心是怎樣由面臨結業，轉型成為一個全方位的藝術中心？

馬文蕙的爸爸是Clarion音樂中心的創始人，是老闆也是大廈其中一名業主，35年前馬爸爸將自己對樂器的熱情與造詣，由香港帶來舊金山華埠，音樂中心裏仍有9部鋼琴，是馬爸爸親手製造。

馬文蕙說：”因為我們1982年開首在這裡，我爸爸與我，我爸爸在音樂方面其實有很大貢獻，因為他在香港自己造琴，他開廠造琴，我想是香港唯一鋼琴廠家，他一生都在音樂方面，他過來舊金山後，我們就開辦音樂中心，在音樂方面，我們是一生都在做這種東西。”

17年前，馬文蕙發現比起音樂，原來自己更喜歡寫詩，希望有時間開拓另一番事業，於是將音樂中心賣給了其中一名員工。

音樂中心的上層，本來是賣民族樂器，下層才是小朋友學習音樂的地方，不過隨著租金的上漲，以及網上購物的普及，愈來愈少人到店鋪買樂器，音樂中心的第二代老闆，在敵不過時代變遷的情況下，決定將上層的店鋪結業，同時希望找到知音人，繼續經營下層的音樂班。

雖然店鋪賣給他人，但馬文蕙從未真正離開過音樂中心，一有空 ，她就會回來教鋼琴，而這裡是她爸爸一生的心血，又有很多屬於馬文蕙的專屬回憶，因為爸爸已經過世，這間音樂中心對她的意義更加重大。

馬文蕙說：”老實說，如果你說錢，就怎樣做也不會有賺什麼大錢，但對我們來說，畢竟這是很重要的，因為我從小到大看著我爸爸在這方面的貢獻，覺得有些東西比金錢更重要的，是教育與藝術，如果學校沒有了，那你到哪理找這些培養小朋友的地方呢？”

重新買回店鋪後，馬文蕙則全心全意經營音樂中心，專心教育下一代。

她說，音樂中心負責提供空間，而各個導師會按時間的長短向中心繳交租金，這筆錢也是中心主要收入來源，因為收學費的是導師。

講到未來的發展方向，馬文蕙希望將中心打造成一個多方面的藝術中心，除了保留教授原有的樂器外，馬文蕙一個月前還開辦了藝術班，讓小朋友做手工、畫畫等。

而中心裏還搭建了一個舞台，希望促成ㄧ個戲劇班，舞台的旁邊還有一個新建的畫廊，讓來上課學音樂的小朋友，可以認識到不同藝術。

Clarion是舊金山華埠僅存的音樂中心，有超過100名學生，為了能服務更多華埠的低收入家庭，這裡的學費要比外面的琴行及私人教琴便宜。

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