舊金山華埠音樂中心開辦35年 女兒承父業宏揚藝術（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

去年舊金山華埠4間被選為傳統商業的店鋪中,只有一間出售的不是食物,他們提供的是一份心意,希望透過藝術來教育下一代,這間音樂中心是怎樣由面臨結業,轉型成為一個全方位的藝術中心?

馬文蕙的爸爸是Clarion音樂中心的創始人,是老闆也是大廈其中一名業主,35年前馬爸爸將自己對樂器的熱情與造詣,由香港帶來舊金山華埠,音樂中心裏仍有9部鋼琴,是馬爸爸親手製造。

馬文蕙說:”因為我們1982年開首在這裡,我爸爸與我,我爸爸在音樂方面其實有很大貢獻,因為他在香港自己造琴,他開廠造琴,我想是香港唯一鋼琴廠家,他一生都在音樂方面,他過來舊金山後,我們就開辦音樂中心,在音樂方面,我們是一生都在做這種東西。”

17年前,馬文蕙發現比起音樂,原來自己更喜歡寫詩,希望有時間開拓另一番事業,於是將音樂中心賣給了其中一名員工。

音樂中心的上層,本來是賣民族樂器,下層才是小朋友學習音樂的地方,不過隨著租金的上漲,以及網上購物的普及,愈來愈少人到店鋪買樂器,音樂中心的第二代老闆,在敵不過時代變遷的情況下,決定將上層的店鋪結業,同時希望找到知音人,繼續經營下層的音樂班。

雖然店鋪賣給他人,但馬文蕙從未真正離開過音樂中心,一有空 ,她就會回來教鋼琴,而這裡是她爸爸一生的心血,又有很多屬於馬文蕙的專屬回憶,因為爸爸已經過世,這間音樂中心對她的意義更加重大。

馬文蕙說:”老實說,如果你說錢,就怎樣做也不會有賺什麼大錢,但對我們來說,畢竟這是很重要的,因為我從小到大看著我爸爸在這方面的貢獻,覺得有些東西比金錢更重要的,是教育與藝術,如果學校沒有了,那你到哪理找這些培養小朋友的地方呢?”

重新買回店鋪後,馬文蕙則全心全意經營音樂中心,專心教育下一代。

她說,音樂中心負責提供空間,而各個導師會按時間的長短向中心繳交租金,這筆錢也是中心主要收入來源,因為收學費的是導師。

講到未來的發展方向,馬文蕙希望將中心打造成一個多方面的藝術中心,除了保留教授原有的樂器外,馬文蕙一個月前還開辦了藝術班,讓小朋友做手工、畫畫等。

而中心裏還搭建了一個舞台,希望促成ㄧ個戲劇班,舞台的旁邊還有一個新建的畫廊,讓來上課學音樂的小朋友,可以認識到不同藝術。

Clarion是舊金山華埠僅存的音樂中心,有超過100名學生,為了能服務更多華埠的低收入家庭,這裡的學費要比外面的琴行及私人教琴便宜。

