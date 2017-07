“屋崙華人聯合總會”宣布正式改名為”屋崙中華會館” （視頻）

By

東灣奧克蘭華埠傳統僑社龍頭”屋崙華人聯合總會”週一正式宣布改名,以符合該僑社的性質,並且順應僑社新的情勢 ,新名稱是甚麼呢?

屋崙中華會館主席陳子巖說:”我以主席的身分宣布,屋崙華人聯合總會自即日起正名為屋崙中華會館。”

成立已經有近半個世紀的"屋崙華人聯合總會”,週一正式宣布啟用新名稱”屋崙中華會館”,該僑團上週六董事會上,無異議通過更名案,並強調與其說是改名,不如說是”正名”,以便與全美各地中華會館接軌。

屋崙中華會館元老兼提案人方漢民表示,有鑒於舊金山華埠的駐美中華總會館,近年來為兩岸問題爭議不斷,在當前情勢下,兩岸政治在僑社的角力愈趨激烈,現在正名為屋崙中華會館,是最好的時機。

方漢民說:”這幾年,大埠中華會館太多太多的事件,搞得他們的公信力在僑界比較低,因為紛爭太多,使得好多東西他們無法處理這些問題。”

陳子巖說:”整個舊金山的中華會館,在僑社裡面,因為受到兩岸政治的影響,所以也發生了很多的變化,我們覺得說屋崙這個僑社,我們應該由屋崙中華會館來扮演一個更重要的角色。”

屋崙華人聯合總會已成立46年,旗下由包括龍岡、溯源、秉公、黃氏、林氏等當地9大僑團共同組成,當年創會者不想和舊金山華埠的中華總會館名字相同,才取名屋崙華人聯合總會。

該僑團董事會認為,現在是時候改變了。

