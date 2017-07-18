“屋崙華人聯合總會”宣布正式改名為”屋崙中華會館” （視頻）

By

【KTSF 古琳嘉報導】

東灣奧克蘭華埠傳統僑社龍頭”屋崙華人聯合總會”週一正式宣布改名，以符合該僑社的性質，並且順應僑社新的情勢 ，新名稱是甚麼呢？

屋崙中華會館主席陳子巖說：”我以主席的身分宣布，屋崙華人聯合總會自即日起正名為屋崙中華會館。”

成立已經有近半個世紀的＂屋崙華人聯合總會”，週一正式宣布啟用新名稱”屋崙中華會館”，該僑團上週六董事會上，無異議通過更名案，並強調與其說是改名，不如說是”正名”，以便與全美各地中華會館接軌。

屋崙中華會館元老兼提案人方漢民表示，有鑒於舊金山華埠的駐美中華總會館，近年來為兩岸問題爭議不斷，在當前情勢下，兩岸政治在僑社的角力愈趨激烈，現在正名為屋崙中華會館，是最好的時機。

方漢民說：”這幾年，大埠中華會館太多太多的事件，搞得他們的公信力在僑界比較低，因為紛爭太多，使得好多東西他們無法處理這些問題。”

陳子巖說：”整個舊金山的中華會館，在僑社裡面，因為受到兩岸政治的影響，所以也發生了很多的變化，我們覺得說屋崙這個僑社，我們應該由屋崙中華會館來扮演一個更重要的角色。”

屋崙華人聯合總會已成立46年，旗下由包括龍岡、溯源、秉公、黃氏、林氏等當地9大僑團共同組成，當年創會者不想和舊金山華埠的中華總會館名字相同，才取名屋崙華人聯合總會。

該僑團董事會認為，現在是時候改變了。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。