全美房價最難負擔都會區 首兩位都在灣區

根據最新公佈的研究顯示,舊金山灣區正逐漸成為全美流失居民最多的都會區,而全美最容易負擔及最難負擔的都會區是哪幾個呢?

NerdWallet根據全美地產業者協會(NAR)人口普查局及NerdWallet的數據,來計算各都會區的可負擔程度,如果依照房屋中位價、家庭年收入中位數及每月固定開支作比較,結果全美最容易負擔的都會區,排第一是馬里蘭和西維珍尼亞州交界附近的Cumberland,房屋中位價84,000元,家庭年收入中位數45,000元,每月房貸支出約為326元,只佔月收入的8.5%。

俄亥俄州與賓夕凡尼亞州交界一帶的Youngstown Warren Boardman地區排第二,房屋中位價9萬元,家庭年收入中位數接近45,000元,每月房貸支出約為348元,佔每月收入的9.3%。

而最難負擔的都會區,前兩位都在灣區,排第一的是南灣矽谷,中位房價127萬元,家庭年收入中位數11萬,每月房貸支出接近4,900元,佔月收入的53%。

舊金山、奧克蘭(屋崙)及Hayward地區排第二,中位房價92萬,家庭年收入中位數96,000元,每月房貸支出約3,500元,佔月收入的44%。

地產網站Redfin公佈的數據還顯示,搬離舊金山灣區的居民人數,比全美其他都會區都高,去年,接近兩成灣區人都在搜尋灣區以外的宜居城市,約有15,500人搬離灣區,當中大部分搬到首府沙加緬度地區,而搬到外州的首選城市則是華盛頓州西雅圖,其次是俄勒岡州的波特蘭及德州奧斯汀。

