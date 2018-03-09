全美房價最難負擔都會區 首兩位都在灣區

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【KTSF 梁秋玉報導】

根據最新公佈的研究顯示，舊金山灣區正逐漸成為全美流失居民最多的都會區，而全美最容易負擔及最難負擔的都會區是哪幾個呢？

NerdWallet根據全美地產業者協會（NAR）人口普查局及NerdWallet的數據，來計算各都會區的可負擔程度，如果依照房屋中位價、家庭年收入中位數及每月固定開支作比較，結果全美最容易負擔的都會區，排第一是馬里蘭和西維珍尼亞州交界附近的Cumberland，房屋中位價84,000元，家庭年收入中位數45,000元，每月房貸支出約為326元，只佔月收入的8.5%。

俄亥俄州與賓夕凡尼亞州交界一帶的Youngstown Warren Boardman地區排第二，房屋中位價9萬元，家庭年收入中位數接近45,000元，每月房貸支出約為348元，佔每月收入的9.3%。

而最難負擔的都會區，前兩位都在灣區，排第一的是南灣矽谷，中位房價127萬元，家庭年收入中位數11萬，每月房貸支出接近4,900元，佔月收入的53%。

舊金山、奧克蘭（屋崙）及Hayward地區排第二，中位房價92萬，家庭年收入中位數96,000元，每月房貸支出約3,500元，佔月收入的44%。

地產網站Redfin公佈的數據還顯示，搬離舊金山灣區的居民人數，比全美其他都會區都高，去年，接近兩成灣區人都在搜尋灣區以外的宜居城市，約有15,500人搬離灣區，當中大部分搬到首府沙加緬度地區，而搬到外州的首選城市則是華盛頓州西雅圖，其次是俄勒岡州的波特蘭及德州奧斯汀。

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