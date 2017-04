By

【KTSF 游瑋珊報導】

蘋果公司(Apple)獲發許可,將在加州測試自動駕駛汽車技術。

加州汽車管理局(DMV)已向蘋果發許可,容許蘋果在加州測試自動駕駛汽車。

DMV發的許可涵蓋3輛凌志RX 450h油電混合多用途車,以及6名駕駛員,蘋果證實會測試自動駕駛技術,但沒透露更多詳情。

去年曾有報導指,蘋果未必會開發自家汽車,只會轉攻研發自動駕駛技術的相關軟件和硬件,《彭博》引述消息指,蘋果在年底會決定最終發展方向。

