中國政府取消一孩政策 兩年過去成效如何

兩年前,中國政府為了應付人口老化,取消一孩政策,容許生第二胎,兩年過去,成效如何呢?

數據上就顯示不到,因為國家統計局沒有公布最關鍵的生育率數字,不過有不少學者估計,政府害怕公布數據,原因是就算推行了二孩政策,願意生多一個的人,仍然有限,甚至越來越多學者呼籲為了長遠經濟發展,有必要盡快全面取消生育政策。

內地全面開放二孩政策,實施已經兩年,到底對鼓勵生育有多大作用,是社會關注的焦點。

不過國家統計局最新出版的《中國統計年鑒》,則刪除反映生育狀態最重要的數據,育齡婦女生育率,其中按相關數據計算後,得出的總和生育率是衡量未來人口結構,和增減趨勢最常用的指標,對制定人口政策具有關鍵意義。

這次是自2004年以來,官方統計年鑒首次刪除生育率數據,舉動引起了公眾猜疑,認為政府想掩蓋生育率長期偏低的問題。

學者李潤發所講的恐慌,就是近年內地總和生育率持續低於2.1的自然更替水平,數據比世界少子化最嚴重的國家之一,日本還要低。

李潤發擔心,政府繼續逃避人口老化問題,只會為社會帶來嚴重後果,由於開放二孩政策效果不太理想,所以近期愈來愈多學者都認為,應盡快取消生育政策,甚至要推出鼓勵生育的措施。

