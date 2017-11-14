中國政府取消一孩政策 兩年過去成效如何

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兩年前，中國政府為了應付人口老化，取消一孩政策，容許生第二胎，兩年過去，成效如何呢？

數據上就顯示不到，因為國家統計局沒有公布最關鍵的生育率數字，不過有不少學者估計，政府害怕公布數據，原因是就算推行了二孩政策，願意生多一個的人，仍然有限，甚至越來越多學者呼籲為了長遠經濟發展，有必要盡快全面取消生育政策。

內地全面開放二孩政策，實施已經兩年，到底對鼓勵生育有多大作用，是社會關注的焦點。

不過國家統計局最新出版的《中國統計年鑒》，則刪除反映生育狀態最重要的數據，育齡婦女生育率，其中按相關數據計算後，得出的總和生育率是衡量未來人口結構，和增減趨勢最常用的指標，對制定人口政策具有關鍵意義。

這次是自2004年以來，官方統計年鑒首次刪除生育率數據，舉動引起了公眾猜疑，認為政府想掩蓋生育率長期偏低的問題。

學者李潤發所講的恐慌，就是近年內地總和生育率持續低於2.1的自然更替水平，數據比世界少子化最嚴重的國家之一，日本還要低。

李潤發擔心，政府繼續逃避人口老化問題，只會為社會帶來嚴重後果，由於開放二孩政策效果不太理想，所以近期愈來愈多學者都認為，應盡快取消生育政策，甚至要推出鼓勵生育的措施。

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