致公堂歷史：揭開洪門神秘面紗（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

五州洪門致公總堂歡度成立170週年,洪門最為人稱道的事蹟,就是大力協助孫中山先生革命,不過其神秘色彩,也讓外界聯想是否與黑道有關,尤其五洲洪門致公總堂前會長”蝦仔”周國祥鋃鐺入獄後,更使得洪門蒙上陰影,本集帶您探討洪門的歷史,以及他們如何回應外界的異樣眼光。

五洲洪門致公總堂為了慶祝在舊金山華埠成立170週年,特別發行紀念專刊,介紹洪門的歷史,以及該組織百年來的紀錄。

其實要談洪門的成立,從前身”三合會”開始,最早可以追溯到明朝崇禎年代,是個反清武裝組織,在清朝康熙年間,因為少林武僧受到朝廷迫害殘殺,殺出重圍的5人,號召反清復明的各路人馬,於清朝康熙14年,也就是1674年,推舉明室太子妃李氏所生的朱洪竺為盟主,所有加盟者改以”洪”為姓,從此”洪門”應運而生。

五洲洪門致公總堂會長黃煜錚說:”我們的宗旨就是反清復明,已經有著300多年歷史,成立這個洪門。”

美國的五洲洪門致公總堂在1848年於舊金山創建,成立之初以”洪順堂”為名,由於洪門是地下組織,雖然在美國合法設立,但滿清與美國有邦交,洪順堂屬於朝廷叛黨,於是後來改以”致公堂”為招牌,宗旨是幫助華人在美國立足,不讓外人欺負,也協助客死異鄉的華人處理後事。

黃煜錚說:”以前洪門為了協助華人,那時候修鐵路、採金礦,當時就是幫助華人不讓人欺負,所以成立五洲洪門總堂,已經170週年,同時有些僑團那些病人,在美國死了之後,我們也會幫助他們將那些骸骨、屍體運回中國。”

不過致公堂也沒有忘記洪門反清復明的旗號,在孫中山革命期間出錢出力,為革命犧牲的黃花崗72烈士中,有29人是華僑,多數都是洪門的弟兄。

黃煜錚說:”洪門在夏威夷就派了孫中山先生,介紹給在美國的五洲洪門致公總堂來接待,孫中山先生在這落腳、籌款,要我們洪門幫助孫中山先生,在週圍宣傳、宣講。”

當時五洲洪門致公總堂會長黃三德帶著孫中山,到處為革命籌款,還曾變賣產業,為孫中山在美國打官司。

黃煜錚說:”保皇黨那些通知移民局,扣留孫中山先生,被困在天使島,所以黃三德在周圍籌款,同時致公堂義賣了很多物業,請律師去保其能居留,所以當時那個律師就以孫中山先生是美國的子民,在檀香山出生,所以就保了孫中山出來,那時候致公堂花了很多錢,才保住孫中山留在美國。”

洪門對於推翻滿清建立民國功不可沒,這也是為甚麼洪門至今始終堅持支持孫中山,並懸掛著青天白日滿地紅旗。

黃煜錚說:”這支國旗,青天白日滿地紅旗,這個紅代表著血,我們門的兄弟死了很多,所以這支旗就是我們致公堂,永遠不會變化,這支旗永遠都會升起。”

五洲洪門致公總堂盟長趙炳賢說:”因為從第一天開始,就是革命團體,就是政治團體,接著自從1911年辛亥革命之後,同中國政局都有很大的息息相關。”

洪門以跑江湖講義氣為特色,隨著時代的變遷,反清復明的宗旨已不復需要,但忠義精神始終不變。

趙炳賢說:”(那為甚麼大家都這麼講義氣呢?)因為我們致公堂前身就是紅花會、天地會,我們始終要將這種忠義、忠孝仁愛這種精神思想,要散布到民間的階層。”

不過洪門多年來的神秘色彩,也讓許多人猜測和聯想是否與黑道有關,尤其五洲洪門致公總堂前會長”蝦仔”周國祥鋃鐺入獄後,更使得洪門蒙上陰影,對於外界懷疑和異樣的眼光,洪門有以下回應。

黃煜錚說:”對於各個兄弟如何,他們的作為,是同台吃飯,各自修行,我們不能干涉個別兄弟,思想的問題就各自發揮,自己的情況。”

面對外界諸多疑團,該組織決定將餘下3,000多件歷史文物,全部捐贈給柏克萊加大東亞圖書館保存。

趙炳賢說:”外界不是那麼了解,同時有一種神秘的色彩,這批文物將來提供學者或任何人上網就看得到,知道洪門所做的事,所行之事,應該都是正面的,這樣的話可以解開大家的疑團。”

不過可惜的是,洪門致公總堂原本留下大批孫中山先生遺留的珍貴文物,不料多年前,這些孫中山文物已被人盜之一空,不在這次捐贈的史料之內。

目前致公堂文物已開放民眾瀏覽,未來還將數位化,供各界免費上網查閱,想了解更多洪門的歷史,可以到柏克萊加大東亞圖書館瀏覽致公堂原始文件和檔案。

