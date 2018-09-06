致公堂歷史：揭開洪門神秘面紗（視頻）

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【KTSF 古琳嘉報導】

五州洪門致公總堂歡度成立170週年，洪門最為人稱道的事蹟，就是大力協助孫中山先生革命，不過其神秘色彩，也讓外界聯想是否與黑道有關，尤其五洲洪門致公總堂前會長”蝦仔”周國祥鋃鐺入獄後，更使得洪門蒙上陰影，本集帶您探討洪門的歷史，以及他們如何回應外界的異樣眼光。

五洲洪門致公總堂為了慶祝在舊金山華埠成立170週年，特別發行紀念專刊，介紹洪門的歷史，以及該組織百年來的紀錄。

其實要談洪門的成立，從前身”三合會”開始，最早可以追溯到明朝崇禎年代，是個反清武裝組織，在清朝康熙年間，因為少林武僧受到朝廷迫害殘殺，殺出重圍的5人，號召反清復明的各路人馬，於清朝康熙14年，也就是1674年，推舉明室太子妃李氏所生的朱洪竺為盟主，所有加盟者改以”洪”為姓，從此”洪門”應運而生。

五洲洪門致公總堂會長黃煜錚說：”我們的宗旨就是反清復明，已經有著300多年歷史，成立這個洪門。”

美國的五洲洪門致公總堂在1848年於舊金山創建，成立之初以”洪順堂”為名，由於洪門是地下組織，雖然在美國合法設立，但滿清與美國有邦交，洪順堂屬於朝廷叛黨，於是後來改以”致公堂”為招牌，宗旨是幫助華人在美國立足，不讓外人欺負，也協助客死異鄉的華人處理後事。

黃煜錚說：”以前洪門為了協助華人，那時候修鐵路、採金礦，當時就是幫助華人不讓人欺負，所以成立五洲洪門總堂，已經170週年，同時有些僑團那些病人，在美國死了之後，我們也會幫助他們將那些骸骨、屍體運回中國。”

不過致公堂也沒有忘記洪門反清復明的旗號，在孫中山革命期間出錢出力，為革命犧牲的黃花崗72烈士中，有29人是華僑，多數都是洪門的弟兄。

黃煜錚說：”洪門在夏威夷就派了孫中山先生，介紹給在美國的五洲洪門致公總堂來接待，孫中山先生在這落腳、籌款，要我們洪門幫助孫中山先生，在週圍宣傳、宣講。”

當時五洲洪門致公總堂會長黃三德帶著孫中山，到處為革命籌款，還曾變賣產業，為孫中山在美國打官司。

黃煜錚說：”保皇黨那些通知移民局，扣留孫中山先生，被困在天使島，所以黃三德在周圍籌款，同時致公堂義賣了很多物業，請律師去保其能居留，所以當時那個律師就以孫中山先生是美國的子民，在檀香山出生，所以就保了孫中山出來，那時候致公堂花了很多錢，才保住孫中山留在美國。”

洪門對於推翻滿清建立民國功不可沒，這也是為甚麼洪門至今始終堅持支持孫中山，並懸掛著青天白日滿地紅旗。

黃煜錚說：”這支國旗，青天白日滿地紅旗，這個紅代表著血，我們門的兄弟死了很多，所以這支旗就是我們致公堂，永遠不會變化，這支旗永遠都會升起。”

五洲洪門致公總堂盟長趙炳賢說：”因為從第一天開始，就是革命團體，就是政治團體，接著自從1911年辛亥革命之後，同中國政局都有很大的息息相關。”

洪門以跑江湖講義氣為特色，隨著時代的變遷，反清復明的宗旨已不復需要，但忠義精神始終不變。

趙炳賢說：”（那為甚麼大家都這麼講義氣呢？）因為我們致公堂前身就是紅花會、天地會，我們始終要將這種忠義、忠孝仁愛這種精神思想，要散布到民間的階層。”

不過洪門多年來的神秘色彩，也讓許多人猜測和聯想是否與黑道有關，尤其五洲洪門致公總堂前會長”蝦仔”周國祥鋃鐺入獄後，更使得洪門蒙上陰影，對於外界懷疑和異樣的眼光，洪門有以下回應。

黃煜錚說：”對於各個兄弟如何，他們的作為，是同台吃飯，各自修行，我們不能干涉個別兄弟，思想的問題就各自發揮，自己的情況。”

面對外界諸多疑團，該組織決定將餘下3,000多件歷史文物，全部捐贈給柏克萊加大東亞圖書館保存。

趙炳賢說：”外界不是那麼了解，同時有一種神秘的色彩，這批文物將來提供學者或任何人上網就看得到，知道洪門所做的事，所行之事，應該都是正面的，這樣的話可以解開大家的疑團。”

不過可惜的是，洪門致公總堂原本留下大批孫中山先生遺留的珍貴文物，不料多年前，這些孫中山文物已被人盜之一空，不在這次捐贈的史料之內。

目前致公堂文物已開放民眾瀏覽，未來還將數位化，供各界免費上網查閱，想了解更多洪門的歷史，可以到柏克萊加大東亞圖書館瀏覽致公堂原始文件和檔案。

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