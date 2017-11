聖荷西”被遺忘的華埠”專題報導第二集（視頻）

By

今年是南灣中華文化歷史協會創立30周年,當初這個協會的成立,與聖荷西的5個華埠息息相關,繼續是”被遺忘的華埠”專題。

2008年Sonoma州立大學人類學研究中心的考古人員與聖荷西城重建局合作,對漢倫村華埠進行考古 、開挖和測量,考古隊員依照當年漢倫村承包火險的保險公司地圖,按圖索驥,果然挖掘出許多瓷器、瓶罐等等。

從1850年到1930年,聖荷西共有5個華埠,包括First Market Street華埠、Vine Street華埠、Second Market Street華埠、Woolen Mills華埠,以及最後一個Heinlenville漢倫村,也只有漢倫村免於遭祝融命運,主要原因是德國富商John Heilen同意將土地租給華人興建華埠。

為了防止華埠再受到攻擊,漢倫村的房屋都是磚瓦建築,為了維持華人的信仰,建立了供奉財神、觀音、關公、城隍、天後5位聖神的五聖宮。

漢倫村的家長們不希望孩子們失去他們的語言和文化遺產,五聖宮的一樓就是用來當學校,有簡單的木桌和椅子構成教室,現在的五聖宮搬到位於聖荷西Kelly Park旁邊的歷史公園,是一棟兩層樓的紅色建築。

1895年聖荷西市中心興建Fairmont酒店,從地下挖掘出400多箱華裔歷史文物,黃瓊香和江羅麗琬等人為此成立了中華歷史文化協會,為了重修五聖宮落戶於聖荷西歷史公園的心願,各界籌集80多萬美元,終於將五聖宮進歷史公園在一樓展出華裔移民歷史。

中華歷史文化協會創辦人黃瓊香說:”當美國內戰發生時,聖荷西當時發生甚麼大事,有人在華埠縱火,因為他們不要華人住在市中心。”

在博物館的一樓牆壁有一面歷史牆,記載從1850年以來,在同一時期美國、中國及聖荷西發生了甚麼大事,而這面歷史牆後來被電子版面取代。

中華歷史文化協會董事劉啟信說:”這是我們博物館最新的東西,是電子版的時間線,過去5年我們籌款,我們很驕傲能夠在這裡展示。”

至於為什麼會有電子版的時間線,答案很簡單。

劉啟信說:”因為我們實體時間線在2010年就終止了,已經沒有空間容納,我們沒有更多的牆,矽谷、 電子螢幕、科技,更重要的是當孩子們來這裡,看到這些東西,因為孩子們喜歡互動展覽,他們可以觸摸。”

中華歷史文化協會今年成立30周年,協會在9月舉辦年會,而年會舉辦的地點就是當年聖荷西第一個中國城的遺址,也就是現在的Fairmont酒店。

今年年會籌款的目的,是要讓聖塔克拉拉縣的4年級到6年級的學生,能夠來五聖宮博物館進行戶外教學。

中華歷史文化協會董事江秀英說:”我們籌款的目的是要讓更多學生有這樣經驗,在戶外教學學生們將實際的更關注在移民的經驗,在我們的博物館,學生們可以學到漢倫村,也就是五聖宮所在地當年華人的生活,也會學到這些先人的事蹟。”

江秀英的母親江羅麗琬跟黃瓊香一同創辦了中華歷史文化協會,她回顧自己成長的那個年代,華裔少之又少,但是來自廣東的母親,堅持不能忘本。

江秀英說:”她的血液流著教育,這是她留下來傳承給我們的,我的父親在美國出生,並沒有像我母親那樣的情感,她希望能夠將大家結合在一起,我在那時候十分西化,我成長的地方只有一小搓亞裔,現在看到亞裔在這裡開枝散葉,不只是華裔,你知道這裡還有日本城,但是沒有人知道這裡曾經有華人有華埠。”

聖塔克拉拉縣一望無際的農田,現在早已被高樓大廈及高價位的房子取代,早期華人在這裡從事農工作,1880年華裔最多人口的時期,聖塔克拉拉縣的農場,有3分之1的勞動者是華人,到現在經過100年,華人在矽谷高科技領域獨領風騷,華人餐館、超級市場到處林立,雖然南灣不再有華埠,但不可否認的是,南灣過去百年來的繁華興盛,都與華裔移民緊密相連。

