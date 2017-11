聖荷西”被遺忘的華埠”專題報導一（視頻）

By

做為矽谷的首都,聖荷西市是全國第十大城市,亞裔人口超過三成,但很多人並不知道,在19世紀聖荷西有5個華埠,本台製作了一連兩集”被遺忘的華埠”專題報導。

位於聖荷西市中心的Fairmont大酒店,外牆上有一塊不起眼的匾牌,紀念聖荷西首座被燒毀的華埠,酒店在1987年落成,在開挖地基的時候,工程人員在地底下發現了許多瓷器,經過考古學家證實,這個位於聖荷西Market街與San Fernando 街交會處,就是聖荷西第一座中國城。

中華歷史文化協會創辦人黃瓊香說:”他們正在蓋聖荷西Fairmont酒店,當他們在挖停車場的時候,他們發現古器是以前住在這裡的華人社區的,所以考古學家跟聖荷西市府決定要找個地方安置這些古器,他們跟華裔社區領袖聯絡,決定是否要蓋間博物館來放,這些古物讓後人了解那個年代華裔先賢所做的事。”

在Fairmomt酒店下就挖出了400多箱史料,催生了”中華歷史文化協會”,4年後協會籌到了80萬,在聖荷西歷史博物館公園內成立了屬於聖荷西華人的博物館。

黃瓊香說:”1949年當時華裔人口很少,無法負擔地價稅把這棟建築,留下來,所以市府收回去並拆掉,但幸運的是你看到他們拆掉的過程,他們保留了神壇,把它放在聖荷西體育場外,我們很幸運,狀況依直保持很好。”

黃瓊香口中的神壇,就是目前陳列在聖荷西歷史公園內的五聖宮。

黃瓊香說:”我們發現這東西全是黑的,而且是一片一片的不成塊,被塵封50年的塵與土覆蓋,我們的義工花了上千個小時去清理,發現原來是金的。”

說到五聖宮就不能不提到聖荷西的第5個中國城,Heinlenville中國城,又稱漢倫村,漢倫村的遺址是位於現在聖荷西日本城,6街與Taylor 街的角落。

華人在這裡落腳之前,有4個華埠先後遭到莫名其妙的大火燒毁,歷史學家認為是遭到排華法案的影響,當地的白人想把華人趕走,而放火燒華埠。

黃瓊香說:”在加州每一個時期每一個城市,華人都會聚集在一起建立家園,他們建立屬於自己的華埠,然而他們卻不被主流歡迎,所以有推論莫名其妙的大火毀了中國城,但是華人就是有本領,搬到另一個地方,建立另外一個中國城,在聖荷西直到第5個華埠,才有永久的地方留下來,而沒有被火摧毀。”

有趣的是中國人選擇落腳的地方,最後都成了該城市的市中心及黃金地段,像是舊金山的華埠,以及聖荷西的第一個中國城,但也成了白人社會眼紅的代罪羔羊。

就像當年在市場街華埠對面,市政府要蓋全新的聖荷西市政廳,看到對面雜亂無章的華埠建築,正想辦法如何把華人趕走之際,一場無名火就將華埠付之一炬。

