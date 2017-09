Palo Alto市招聘警員 有經驗者獲額外獎金（視頻）

By

【KTSF 黃恩光報導】

南灣Palo Alto警隊現在招募警員和911接線生,Palo Alto警隊為了聘請到有經驗的警務人員,不惜付出重金。

Palo Alto警隊發言人表示,矽谷近年經濟好,失業率低,警隊要與其他行業競爭,請到人才很困難。

Palo Alto警隊現正招募12名警員,目標是將警隊人手提升至92人的水平,加強巡邏的人手。

Palo Alto警員年薪介乎101,000元至12萬元左右,為了吸引有經驗的警員,Palo Alto警隊會提供額外24,000元給從其他警隊轉到Palo Alto工作的警員。

而剛剛從警校畢業,申請做警員的人士,也會得到1萬元現金獎勵。

而警隊也正在招聘公共安全接線生,Palo Alto的911接線生除了處理與警方消防,醫療有關的緊急電話之外, 同時要接聽市民對於共用事業和動物管制等問題,工作繁重,起薪點是71,000多元。

有意應徵人士可上網查詢詳情,網址:www.papd.org。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。