Palo Alto市招聘警員 有經驗者獲額外獎金（視頻）

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【KTSF 黃恩光報導】

南灣Palo Alto警隊現在招募警員和911接線生，Palo Alto警隊為了聘請到有經驗的警務人員，不惜付出重金。

Palo Alto警隊發言人表示，矽谷近年經濟好，失業率低，警隊要與其他行業競爭，請到人才很困難。

Palo Alto警隊現正招募12名警員，目標是將警隊人手提升至92人的水平，加強巡邏的人手。

Palo Alto警員年薪介乎101,000元至12萬元左右，為了吸引有經驗的警員，Palo Alto警隊會提供額外24,000元給從其他警隊轉到Palo Alto工作的警員。

而剛剛從警校畢業，申請做警員的人士，也會得到1萬元現金獎勵。

而警隊也正在招聘公共安全接線生，Palo Alto的911接線生除了處理與警方消防，醫療有關的緊急電話之外， 同時要接聽市民對於共用事業和動物管制等問題，工作繁重，起薪點是71,000多元。

有意應徵人士可上網查詢詳情，網址：www.papd.org。

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