By

【KTSF 郭柟報導】

星期六就是大除夕,舊金山海旁每年跨年夜晚都會大放煙火,究竟何處看大除夕煙火才是最佳位置呢?

有社區活動網站推薦,在舊金山Embarcadero街Mission和Folsom街之間路段,欣賞煙火是最佳位置,網址建議在晚上11點半之前抵達渡輪大廈,沿著Embarcadero街步行。

另外其他欣賞地點包括Treasure Island和Telegraph Hill。

為了減少民眾開車,捷運和Caltrain在大除夕晚會加班行駛,Caltrain會開到清晨2點,捷運就會開到清晨3點。

(Copyright 2016 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。