泰國有一隻25歲雌性海龜,因為在被飼養在池塘吃了很多遊客擲下的硬幣而要做手術,原本牠恢復得不錯,但週二最終不治。

醫生表示,名叫Bank的海龜6號做完手術時恢復得很好,但上星期六突然腸道出現問題。

Bank在被飼養的池塘,一直把遊客擲入池塘的硬幣當作食物,至月初,飼養人員發現牠行為有異,沒有胃口,經3D掃描後,才發現牠的胃內有一個10多磅重由硬幣和魚鈎形成的鐵塊。

後經醫生團隊施手術,一共拿出915枚硬幣,原以為經休養後可以放生,但最終因腸道問題而死亡。

