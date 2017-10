By

【i-CABLE】

已故泰王普密蓬的遺體週四已在曼谷王家田火化,火化儀式前,王室及各國賓客獻花作最後告別。

晚上先進行象徵式火化儀式,儀仗隊鳴放禮炮作序幕,普密蓬的四名子女,現任泰王哇集拉隆功、詩琳通公主及主要王室成員率先登上火化亭敬獻檀木花,象徵對逝者的尊重及告別,亦即象徵式火化儀式開始。

全國亦有近百座火化亭模型,供民眾悼念獻花,之後正式火化遺體,骨殖和骨灰分別送往大皇宮和玉佛寺。

