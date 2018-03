By

【i-CABLE】

泰國西部一輛接載緬甸外勞的旅遊巴起火,最少21人死亡,27人受傷,警方正調查起火原因。

旅遊巴火勢猛烈,冒出大量濃煙。

事發在週五凌晨1時許,旅遊巴在泰國西部接壤緬甸邊境的達府,接載48名剛辦妥外勞註冊手續的緬甸工人,前往鄰近曼谷的工業區,駛至一個國家公園附近的高速公路時突然起火 。

警方天亮後繼續在現場蒐證,旅遊巴只燒剩支架。

司機報稱,車廂中間部分首先起火,並迅速蔓延,司機和他的太太及20多名前排乘客及時逃生,多名被困在車尾的乘客死亡,起火原因仍在調查中。

泰國去年收緊輸入外勞政策,現時有逾300萬名外勞,大部分來自鄰國緬甸。

