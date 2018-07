By

【KTSF】

在泰國北部一個洪水泛濫的洞穴失蹤逾一週旳一支少年足球隊,救援人員週一晚發現他們所在的位置,12名少年和足球救練全部生還,消息令人振奮。

事發於清萊省一個洞穴,清萊省省長奧沙坦納克恩稱,13人目前仍等待救援,仍未完全脫離險境,救援任務仍未結束。

失蹤的少年介乎11歲至16歲,救練現年25歲,他們是在6月23日進入洞穴後被洪水圍困,之後失蹤。

美國和英國也有派出專家協助營救,目前救援人員仍面對很多挑戰,首先要決定應該即時救出他們,還是先向他們提供物資。

