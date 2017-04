泰男吊死11個月大女兒後自殺 臉書直播過程

By

【KTSF】

泰國一名男子因為對妻子心存怒意,先吊死只有11個月大的女兒,再上吊自殺,整個過程在社交網站Facebook直播。

當地警方在知悉相關視頻後,在布吉一處空置的酒店內,發現20歲男子Wuttisan Wongtalay和女嬰的屍體。

警方稱,男死者因為不滿妻子忽略他,週一晚帶女兒到空置的酒店行兇後自殺,過程在Facebook上直播,截至當地時間週二下午,該段視頻才在Facebook刪除。

警方稱,女嬰的母親非常傷心,這是一宗家庭糾紛,二人都還很年輕,母親也同是20歲。

兩週前,俄亥俄州克利夫蘭市一名男子,在Facebook上傳一段開槍殺人的短片,另外,早前也有人上傳性侵犯女性的短片,連串的犯罪視頻上載Facebook,促使該公司正全力尋求方法,杜絕這類視頻發放。

Facebook執行長Mark Zuckerberg上週也明言,在這方面,Facebook還有很多工作要做。

