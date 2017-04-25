泰男吊死11個月大女兒後自殺 臉書直播過程

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【KTSF】

泰國一名男子因為對妻子心存怒意，先吊死只有11個月大的女兒，再上吊自殺，整個過程在社交網站Facebook直播。

當地警方在知悉相關視頻後，在布吉一處空置的酒店內，發現20歲男子Wuttisan Wongtalay和女嬰的屍體。

警方稱，男死者因為不滿妻子忽略他，週一晚帶女兒到空置的酒店行兇後自殺，過程在Facebook上直播，截至當地時間週二下午，該段視頻才在Facebook刪除。

警方稱，女嬰的母親非常傷心，這是一宗家庭糾紛，二人都還很年輕，母親也同是20歲。

兩週前，俄亥俄州克利夫蘭市一名男子，在Facebook上傳一段開槍殺人的短片，另外，早前也有人上傳性侵犯女性的短片，連串的犯罪視頻上載Facebook，促使該公司正全力尋求方法，杜絕這類視頻發放。

Facebook執行長Mark Zuckerberg上週也明言，在這方面，Facebook還有很多工作要做。

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