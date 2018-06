By

泰國一支少年足球隊成員在洞穴失蹤近五日,英、美軍方和專家加入搜救。

美軍印太司令部派出約30人搜救隊伍,星期四抵達現場。另外3名英國洞穴潛水專家亦加入搜索,但當地前一晚通宵落大雨,洞穴水位平均每小時急速上升15厘米,搜救一度暫停。

12名失蹤球員介乎11至16歲,和他們25歲的教練週六進入北部清萊長約10公里的山洞,至今下落未明。

當局至今派出600多人搜索,有專家相信,如失蹤者在洞內地勢較高位置等候救援,仍有機會生存。

