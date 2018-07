泰國潛水員營救少足隊水底缺氧窒息亡

By

【i-CABLE】

泰國少年足球隊被困山洞近兩星期,一名義務參與救援的前特種部隊潛水員在水底缺氧窒息死亡,反映營救工作的風險和難度。當局表明會繼續設法,在惡劣天氣來臨前將少年救出。

前泰國海豹突擊隊隊員沙曼是義務參與今次救援工作,他週四晚上與另一名潛水員在洞內水底擺放氧氣筒,完成任務離開山洞時,在距離出口 1.5公里處缺氧失去知覺。

同伴在山洞內的指揮中心為他急救,之後將他送院,在週五凌晨搶救無效死亡。

沙曼的靈柩在警車開路下駛往清萊機場,準備運返他的家鄉安葬,當局在機場舉行簡單儀式,送別這位他們心目中的英雄。

靈柩蓋上國旗,在僧人帶領下運上專機,一眾官兵向飛機行軍禮致意。

軍方指事件反映洞內環境有多惡劣,但表明會繼續救援行動,直至完成任務。

當局指山洞內的氧氣含量由正常的21%跌至15%,目前首要工作是維持氧氣供應,已鋪設5公里的喉管,泵更多氧氣進山洞,並繼續抽走積水。

救援人員亦帶同裝備上山,尋找石縫或氣孔之類的出入口,讓少年可以從山上離開。當地週末預計有大雨,惡劣天氣更可能維持一星期,有機會導致山洞洪水泛濫,當局必須盡快定出營救計劃。

而13名少年繼續學習潛水,但其中兩名男童及教練營養不良、身體虛弱,可能沒有足夠體力離開洞穴。

