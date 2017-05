By

【KTSF 崔凱橋報導】

德州州長簽署法例,禁止州內有“庇護城市”,並且會懲罰拒絕與聯邦執法部門合作的城市和警務人員。

德州州長Greg Abbott週日簽署的法例將於9月生效,法案規定如果有城市不遵守移民法例,拒絕與扣留無證移民的聯邦移民部門合作,州政府會懲罰這些地方政府,每違例一天就要罰款25,500元。

拒絕執行扣留無證移民命令的警務人員,有可能面對輕罪的起訴,至於民選官員以及其他政府官員則有可能被撤職,

德州是全國第一個實施禁止“庇護城市”的州分,德州州長表示,這樣做是要保障州內居民的安全,而美國民權自由聯盟則表示,德州這項新法例將增加州內種族歧視問題,表明會告上法庭。

