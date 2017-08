By

【KTSF 陳令楠報導】

美國11年來最強颶風Harvey已升為2級,將於週五晚登陸德州,預計會帶來大規模降雨。

颶風預計會為當地{帶來嚴重水浸,當地政府和居民都嚴陣以待,當地的超市在早幾日,貨架貨品已被一掃而空,民眾去油站入油,有的油站已經無油。

國家氣象局表示,Harvey已經增強為2級颶風,最高風速達到每小時100英哩,預計週五晚登陸時,將會增強至3級颶風,最高風速將達到每小時111英哩,部分地區將有35英吋降雨量。

除了德州,墨西哥東北部地區與路易斯安納州西南面都將受影響。

