華裔老婦7月疑被人推跌傷重不治 警拘德州疑犯

東灣San Lorenzo一名83歲華裔老婦被殺案,阿拉米達縣(Alameda)地方檢察官正式落案起訴一名涉案,但沒有正常心智功能的男子。

被落案起訴的是30歲德州Cesar Hill市男子Sean Wallace,警方在8月7號到德州向Wallace問話時,發現疑犯並沒有30歲正常人的心智功能,但檢察官認為Wallace有認知是非對錯的能力,因此決定落案起訴。

警方表示,事發在今年7月16日大約晚上7時15分,83歲女受害人Ru Feng被人發現倒臥在Kent大道Kent Gardens安老院的大堂地上,送院後兩日不治。

警方起初認為事件無可疑,不過翻查當晚的閉路電視後,證實Wallace在當晚走進停車場,輕拍Feng的肩膀,不會英語的Feng撥開Wallace的手,打算走進大堂。

當大門打開時,Wallace便涉嫌把Feng推倒至地上,Wallace隨後離開現場,並告知另一名住戶有人倒臥在大堂。

被告已引渡來灣區,將於本週三提堂。

