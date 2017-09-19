華裔老婦7月疑被人推跌傷重不治 警拘德州疑犯

By

【KTSF 崔凱橋報導】

東灣San Lorenzo一名83歲華裔老婦被殺案，阿拉米達縣（Alameda）地方檢察官正式落案起訴一名涉案，但沒有正常心智功能的男子。

被落案起訴的是30歲德州Cesar Hill市男子Sean Wallace，警方在8月7號到德州向Wallace問話時，發現疑犯並沒有30歲正常人的心智功能，但檢察官認為Wallace有認知是非對錯的能力，因此決定落案起訴。

警方表示，事發在今年7月16日大約晚上7時15分，83歲女受害人Ru Feng被人發現倒臥在Kent大道Kent Gardens安老院的大堂地上，送院後兩日不治。

警方起初認為事件無可疑，不過翻查當晚的閉路電視後，證實Wallace在當晚走進停車場，輕拍Feng的肩膀，不會英語的Feng撥開Wallace的手，打算走進大堂。

當大門打開時，Wallace便涉嫌把Feng推倒至地上，Wallace隨後離開現場，並告知另一名住戶有人倒臥在大堂。

被告已引渡來灣區，將於本週三提堂。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。