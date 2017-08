德州善心傢俬店東主開放陳列室 收容颶風災民

By

德州休斯敦市一個擁有兩間傢俬床褥店的東主,把商店開放成臨時庇護所,讓受風暴影響的災民暫住,這個傢俬店老闆除了為災民提供食宿外,又派出大型卡車,隨時準備出動幫忙拯救受洪水圍困的災民。

被當地人稱為Matrress Mack(床褥老麥)的老闆Jim McIngvale星期日在社交網上公開呼籲,一些因為Harvey流離失所的人,可以去他其中兩間傢俬店暫住。

截至週一晚為止,已經有400人在他的兩間店內暫住,他更為災民免費提供早午晚三餐。

他在接受當地電視台採訪時表示,他一個貨倉在2009年發生大火,損失數以百萬元計,在他最艱難的時候,社區曾經給予支持幫助,所以他現在有能力就要回饋社會。

這次也不是McIngvale第一次因為做善事而出名,他在2005年,也曾經開放自己的傢俬店,收容受Katrina風災影響的大約200名新奧爾良災民。

當局估計,由於德州大雨持續,所以可能有多達3萬人要離開家園暫避,在休斯敦市中心一個會議中心,原本可以收容5000人的中心,已經有超過9000人入住。

負責該中心的紅十字會表示,雖然有人滿之患,但他們不會把災民拒諸門外。

