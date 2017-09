By

【KTSF】

颶風Harvey登陸西南部州分接近一星期,已造成39人死亡,還繼續引發災情,洪水浸壞供水泵房,令一個12萬人口城市沒有食水供應。

雖然天氣好轉,但德州多個地區仍未水退,並再傳出災情。

距離休斯敦110公里的Beaumont市,泵房被氾濫的河水浸壞,無法供水,全市12萬人要排隊輪候食水或搶購樽裝水。

登陸接近一週以來,估計有近十萬間房屋被破壞甚至被摧毀,有保險公司估算,損失高達1,900億美元。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。