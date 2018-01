德州華裔夫婦豪宅內被綑綁劫殺 3嫌犯被逮（視頻）

By

【KTSF 林佩樺報導】

德州一對華裔夫婦在自家城堡市豪宅內被人綑綁槍殺,震驚當地社區,警方週二公布監視錄像,週三已經將3名年輕嫌犯緝拿到案,警方稱死者夫婦是美國夢的典範。

警方透露,住在德州休士頓近郊Harris縣的Rich Lam表示,父母自上週四失聯。

上週六晚間他上門查看,沒人應門,於是報警。

警方到場發現,華裔夫婦藍光裕(Bao Lam)以及梁菁菁(Jenny Lam)在兩人居住的豪宅內被綑綁在一起,並遭槍殺,已經死亡兩天。

兇徒殺人的手法像是處決,家中有洗劫的痕跡,珠寶、保時捷轎車皆被偷。

死者兒子Rich Lam說:”兩人入屋竊盜,將他們冷血殺死,我爸媽會甚麼都給他們。”

由於事發在當地門禁森嚴的高級住宅區,震驚當地居民,警方週二公布監視錄像,呼籲公眾協助指認,嫌犯在車庫伏擊兩人後,在住宅行兇。

警方週三捉獲3名嫌犯,3人皆介於20至23歲,分別為非洲裔及墨西哥裔

警方說死者是移民好榜樣,是美國夢的典範。

61歲的藍光裕,1970年代移民來美國,曾經身兼多份工,後來在當地成功開設6間Subway連鎖店,他們從什麼地方移民來美國還不清楚。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。