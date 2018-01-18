德州華裔夫婦豪宅內被綑綁劫殺 3嫌犯被逮（視頻）

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【KTSF 林佩樺報導】

德州一對華裔夫婦在自家城堡市豪宅內被人綑綁槍殺，震驚當地社區，警方週二公布監視錄像，週三已經將3名年輕嫌犯緝拿到案，警方稱死者夫婦是美國夢的典範。

警方透露，住在德州休士頓近郊Harris縣的Rich Lam表示，父母自上週四失聯。

上週六晚間他上門查看，沒人應門，於是報警。

警方到場發現，華裔夫婦藍光裕（Bao Lam）以及梁菁菁（Jenny Lam）在兩人居住的豪宅內被綑綁在一起，並遭槍殺，已經死亡兩天。

兇徒殺人的手法像是處決，家中有洗劫的痕跡，珠寶、保時捷轎車皆被偷。

死者兒子Rich Lam說：”兩人入屋竊盜，將他們冷血殺死，我爸媽會甚麼都給他們。”

由於事發在當地門禁森嚴的高級住宅區，震驚當地居民，警方週二公布監視錄像，呼籲公眾協助指認，嫌犯在車庫伏擊兩人後，在住宅行兇。

警方週三捉獲3名嫌犯，3人皆介於20至23歲，分別為非洲裔及墨西哥裔

警方說死者是移民好榜樣，是美國夢的典範。

61歲的藍光裕，1970年代移民來美國，曾經身兼多份工，後來在當地成功開設6間Subway連鎖店，他們從什麼地方移民來美國還不清楚。

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