德州女子被交警截停脫褲搜身 稱感覺如被強姦（視頻）

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【KTSF 林佩樺報導】

德克薩斯州一個非洲裔女子，控告當地Harris縣警在一次交通攔截行動中，脫褲子檢查她下體，讓她感覺被人強姦 ，她認為剛公佈的一個警方片段，支持她的指控。

這個片段在兩年前由警車拍下，Charnesia Corley還記得當時痛苦的情景，當時警方指她闖紅燈，把她攔截下，一名男警員說聞到大麻氣味，但是在她的車上搜不到大麻，於是一名女警員按著她 ，脫了褲子搜身。

Corley說：”她的手指伸進我下體 ，我馬上問她要幹什麼。”

片段顯示女子在地上，腰部以下脫光光，兩名女警檢查了11分鐘，Corley被控攜有大麻和拒絕逮捕。

但地檢處後來撤銷起訴，涉案兩名女警被一個大陪審團起訴壓迫罪。

最近警方把案件提交給另一個大陪審團處理，結果撤銷控罪，警方說有新的證據支持警方的做法。

Corley的律師則說，沒看到新的證據，並決定對縣警提訴。

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