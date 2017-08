德州女子被交警截停脫褲搜身 稱感覺如被強姦（視頻）

By

【KTSF 林佩樺報導】

德克薩斯州一個非洲裔女子,控告當地Harris縣警在一次交通攔截行動中,脫褲子檢查她下體,讓她感覺被人強姦 ,她認為剛公佈的一個警方片段,支持她的指控。

這個片段在兩年前由警車拍下,Charnesia Corley還記得當時痛苦的情景,當時警方指她闖紅燈,把她攔截下,一名男警員說聞到大麻氣味,但是在她的車上搜不到大麻,於是一名女警員按著她 ,脫了褲子搜身。

Corley說:”她的手指伸進我下體 ,我馬上問她要幹什麼。”

片段顯示女子在地上,腰部以下脫光光,兩名女警檢查了11分鐘,Corley被控攜有大麻和拒絕逮捕。

但地檢處後來撤銷起訴,涉案兩名女警被一個大陪審團起訴壓迫罪。

最近警方把案件提交給另一個大陪審團處理,結果撤銷控罪,警方說有新的證據支持警方的做法。

Corley的律師則說,沒看到新的證據,並決定對縣警提訴。

