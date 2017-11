By

【KTSF】

德克薩斯州共和黨聯邦眾議員Joe Barton近日有祼照上傳社交媒體,他本人週三就事件向公眾道歉。

現年68歲的Barton發聲明稱,在2015年與第二任妻子已分開但未離婚前,曾與多名”成年女性”發生性關係,他說這些關係都是你情我願,而他已沒有再與這些女性接觸。

他在聲明中說:”我很抱歉在那段日子中,我沒有作出更佳的判斷,我很抱歉令選民失望。”

Barton是德州資源最長的國會議員,其祼照是在Twitter一個匿名帳號出現,暫時未知發放祼照的人是誰,也未知是何時拍攝。

Barton發言人表示,他現階段沒有計劃辭去議席。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。