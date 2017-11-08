德州教堂槍手曾犯性侵家暴 審查漏洞讓他成功買槍

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【KTSF 游瑋珊報導】

德克薩斯州造成26人死亡的槍擊案，更多有關槍手的背景曝光，警方文件顯示，他曾涉及性侵案，也曾在接受精神治療期間逃走，種種迹象顯示，多年來理應有機會阻止他接觸槍。

槍擊案發生後兩天，警員仍在事發教堂調查，當局期望在週三傍晚前完成在現場搜證，聯邦調查局（FBI）試圖從槍手Devin Patrick Kelley手機找線索，但承認要破解手機有難度，縣警證實槍手熟識教會，曾參與教會活動，但牧師早已覺不妥，也不希望他在教堂出現，因為他感覺Kelley並非好人。

槍手Devin Kelley事發前一週在Facebook上載一張步槍照片，但未知是否案中用的步槍，不過隨更多有關槍手的背景曝光，種種迹象顯示，多年以來本應有機會阻止Kelley接觸到槍。

當中El Paso警方的報告透露，2012年，Kelley 21歲，在新墨西哥州服役期間，曾向上級軍官發死亡恐嚇，也曾被發現擅自帶槍進入空軍基地。

同年，他也曾在當地一間精神健康中心接受治療，期間試過逃走。

空軍週二也證實，Kelley曾因襲擊妻子和繼子接受精神治療，如果這些紀錄有提交聯邦資料庫，在他購槍時理應過不到背景審查。

另外，在2013年，Kelley也涉及一宗報稱在他德州寓所內發生的性侵案，但縣警以為他搬了去科羅拉多州，3個月後暫停調查，他最終沒被控。

縣警表示，會研究為何當時不繼續在科羅拉多州查，或在Kelley回德州後再展開調查，曾被控可判監一年以上重罪的人，聯邦條例禁止他們購槍。

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