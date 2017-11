德州教堂槍手曾犯性侵家暴 審查漏洞讓他成功買槍

By

【KTSF 游瑋珊報導】

德克薩斯州造成26人死亡的槍擊案,更多有關槍手的背景曝光,警方文件顯示,他曾涉及性侵案,也曾在接受精神治療期間逃走,種種迹象顯示,多年來理應有機會阻止他接觸槍。

槍擊案發生後兩天,警員仍在事發教堂調查,當局期望在週三傍晚前完成在現場搜證,聯邦調查局(FBI)試圖從槍手Devin Patrick Kelley手機找線索,但承認要破解手機有難度,縣警證實槍手熟識教會,曾參與教會活動,但牧師早已覺不妥,也不希望他在教堂出現,因為他感覺Kelley並非好人。

槍手Devin Kelley事發前一週在Facebook上載一張步槍照片,但未知是否案中用的步槍,不過隨更多有關槍手的背景曝光,種種迹象顯示,多年以來本應有機會阻止Kelley接觸到槍。

當中El Paso警方的報告透露,2012年,Kelley 21歲,在新墨西哥州服役期間,曾向上級軍官發死亡恐嚇,也曾被發現擅自帶槍進入空軍基地。

同年,他也曾在當地一間精神健康中心接受治療,期間試過逃走。

空軍週二也證實,Kelley曾因襲擊妻子和繼子接受精神治療,如果這些紀錄有提交聯邦資料庫,在他購槍時理應過不到背景審查。

另外,在2013年,Kelley也涉及一宗報稱在他德州寓所內發生的性侵案,但縣警以為他搬了去科羅拉多州,3個月後暫停調查,他最終沒被控。

縣警表示,會研究為何當時不繼續在科羅拉多州查,或在Kelley回德州後再展開調查,曾被控可判監一年以上重罪的人,聯邦條例禁止他們購槍。

