德州教堂槍擊血案 槍手動機或源於家庭糾紛

德克薩斯州一間教堂週日發生槍擊血案,槍手亂槍掃射導致26人死亡,之後在座駕中被發現死亡,警方調查後發現,槍手的行兇動機可能與家庭糾紛有關,在他行兇前,他曾向岳母發出帶有威嚇內容的短訊,而在過去5年來,曾至少兩度涉及家庭暴力事故。

這宗德州有史以來死傷最慘重的槍擊血案,發生在一個人口只有400人的小鎮,死者年齡由18個月大至77歲不等,有些家庭有多名家庭成員喪命。

警方稱,血案似乎源於家庭糾紛,與宗教無關。

而據警方在現場發現的證據推斷,26歲槍手Devin Patrick Kelley犯案後,在車中吞槍自殺,另外,他之前曾用手提電話致電給父親,聲稱他中了槍,估計活不過來。

在2014年,縣警曾接報到達Kelley以及他女友的住屋調查一宗家暴舉報,當時屋內的人說沒事發生,警方也沒有拘捕任何人,兩個月後,Kelley與女友結婚。

同年,Kelley因為襲擊妻兒,而被撤出空軍,他在2012年也曾因事被軍事法庭制裁,被限制釐行軍職12個月。

Kelley在2014年也曾因為虐畜被起訴。

警方稱,Kelley的岳母有時會到案發的教堂出席彌撒,但案發當日沒有到教堂。

警方透露,Kelley是一名持牌保安員,但不可以佩戴槍械,他本人也沒有槍牌。

