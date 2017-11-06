德州教堂槍擊血案 槍手動機或源於家庭糾紛

By

【KTSF】

德克薩斯州一間教堂週日發生槍擊血案，槍手亂槍掃射導致26人死亡，之後在座駕中被發現死亡，警方調查後發現，槍手的行兇動機可能與家庭糾紛有關，在他行兇前，他曾向岳母發出帶有威嚇內容的短訊，而在過去5年來，曾至少兩度涉及家庭暴力事故。

這宗德州有史以來死傷最慘重的槍擊血案，發生在一個人口只有400人的小鎮，死者年齡由18個月大至77歲不等，有些家庭有多名家庭成員喪命。

警方稱，血案似乎源於家庭糾紛，與宗教無關。

而據警方在現場發現的證據推斷，26歲槍手Devin Patrick Kelley犯案後，在車中吞槍自殺，另外，他之前曾用手提電話致電給父親，聲稱他中了槍，估計活不過來。

在2014年，縣警曾接報到達Kelley以及他女友的住屋調查一宗家暴舉報，當時屋內的人說沒事發生，警方也沒有拘捕任何人，兩個月後，Kelley與女友結婚。

同年，Kelley因為襲擊妻兒，而被撤出空軍，他在2012年也曾因事被軍事法庭制裁，被限制釐行軍職12個月。

Kelley在2014年也曾因為虐畜被起訴。

警方稱，Kelley的岳母有時會到案發的教堂出席彌撒，但案發當日沒有到教堂。

警方透露，Kelley是一名持牌保安員，但不可以佩戴槍械，他本人也沒有槍牌。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。