【i-CABLE】

美國得克薩斯州一個設計3D打印槍械圖則的組織繞過法庭禁令,在網上出售膠手槍圖則。

組織將槍械的3D打印圖則檔案儲存至USB,再郵寄USB給買家,買家亦可以透過電郵收取槍械圖則,圖則已開始在多個州接受公眾網上訂購 ,建議售價10美元,買家可以自由訂價,暫時收到約400張訂單。

美國法院早前下令禁止公開發布 3D 打印槍械圖則,組織負責人指,法令只是不容許在網上公開發布圖則,並沒禁止買賣,於是決定將圖則當作商品出售。

