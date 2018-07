舊金山灣景區獵人角居民告Tetra Tech索賠270億元（視頻）

By

【KTSF 郭柟報導】

一名代表舊金山灣景區獵人角2,000幾名居民的律師,起訴Tetra Tech公司幾名高層涉嫌造假數據,訛稱已清理獵人角土壤內污染物。

居民要求對方賠償270億元,並走上該公司總部,Tetra Tech發言人回應指的資料有誤導性。

民權律師Charles Bonner同他的團隊,以及一班獵人角的居民,週一走到舊金山金融區605號Market街Tetra Tech公司總部,要求同他們見面,即使接待員指無人在公司,他們都照上去。

雖然無人開門,但他們把廿幾頁的起訴書留下,跟著一邊叫口號,一邊步行到Tetra Tech公司發言人所在的辦公室,不過都是吃閉門羹。

Bonner說:”他們會坐監,我們保證毒害該社區的所有涉事者,不止支付270億元賠償居民損失,還需坐監。”

事源Tetra Tech公司受聘清理獵人角船塢區Hunters Point Naval Shipyard一帶的土壤,確認清除放射性等危險物質,以便安全興建房屋。

不過Bonner表示,一名在Tetra Tech工作的告密者向他們爆料指,高層指使他們在測試該區土壤安全時造假數據,有化學家表示,曾經檢驗過該區土壤,仍有殘餘的放射性物質。

化學家Wilma Subra說:”該區仍有大量放射性物質,都是Tetra Tech聲稱已完成清理的地方。”

Bonner律師在今年5月向高級法院控告Tetra Tech幾名高層人員,其中兩名被告是公司的前任監管人員,他們在5月時已被判監8年,起訴書指這件事嚴重,影響當地居民健康,有居住了50幾年居民,懷疑自己的兒子都是受害人。

獵人角居民Richard Walls說:”我有個18歲兒子,他有哮喘,他在獵人角出生,原因不明,但我肯定(Tetra Tech)是令他有哮喘的原因。”

Tetra Tech 的發言人就指,控方的資料有誤導性,又譴責該名告密者資料失實。

Tetra Tech公司發言人Sam Singer說:”Anthony Smith是今次起訴的關鍵人物,亦都是所謂的告密者,不過他偽造很多數據,很多都是作出來的,而居民被誤導。”

他又聲稱,Tetra Tech只是負責清理獵人角22%的土壤。

