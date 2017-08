【i-CABLE】

中國首艘自行建造的航空母艦001A ,已經開始動力系統測試,預計9月可以提早進入繫泊試驗階段。

中國首艘自主研發的航空母艦001A ,排水量達5萬噸,可搭載32至36架殲15戰機,是遼寧艦的1.5倍。航母的建造分為開工、下水、繫泊試驗、海上試驗等步驟,最終交付部隊。

航母下水之後,仍要在船廠內進行後續設備安裝和測試工作,之後航母就進入繫泊試驗階段。航母的甲板要抵受戰機升降的衝擊力,焊接鋼板是相當高難度的技術,負責焊接工人表示壓力沉重。

航母001A於2013年11月動工,估計航母從下水到正式入列,至少需要3年時間,即2020年左右可以服役。

(Copyright 2017 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。